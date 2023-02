Alunos da zona rural de Formoso estão há uma semana sem ir à escola por falta de transporte

São pelo menos oito rotas rurais que ainda estão sem os ônibus escolares neste ano. A reclamação foi feita pelos pais dos estudantes. Em Formoso do Araguaia cerca de 60 alunos ainda não foram para aula

As aulas na rede municipal de Formoso do Araguaia, na região sul do estado, começaram há uma semana, mas cerca de 60 estudantes da zona rural estão sem estudar. O problema é a falta de transporte escolar nas fazendas e assentamentos.

A reclamação foi feita pelos pais dos alunos. São pelo menos oito rotas que ainda estão sem os ônibus escolares neste ano.

“A nossa queixa aqui é porque estamos sem o transporte público. No ano passado ficamos quase um mês sem levar nossas crianças para escola. Sem resposta de prefeito, ficamos sabendo por terceiros que a gestão não pagava os motoristas e os donos dos ônibus”, disse a doméstica Siméria dos Santos Seixas.

“Ano passado foi uma precariedade, as crianças iam uma ou duas vezes para a escola. Esse ano parece quem nem van vai ter. O prefeito diz que não está tendo verba, tem muitas crianças de rota, tem pais que estão querendo sair dos serviços porque estão vendo que os pais não vão estudar”, disse a dona de casa Letícia Martins Bispo.

A situação dos alunos da zona rural de Formoso vem sendo mostrada pela TV Anhanguera desde o segundo semestre de 2022. Na época os pais também reclamavam das condições dos veículos. Um dos veículos teve a porta amarrada por uma corda para não abrir durante a viagem.

A Prefeitura de Formoso do Araguaia afirmou que teve problemas na licitação para contratar uma empresa para prestar o serviço em 20 rotas da zona rural. Até terça-feira (7), o município disse que estava atendendo 70% das rotas e prometeu regularizar as demais nesta quarta-feira (8).

