Alunos de cursinho reclamam de falta de segurança na região onde jovem foi baleado em São José, SP

“Essa região da praça é conhecida por já ter alguns incidentes. Nós já tentamos alertar a Polícia Militar outras vezes para aumentar a segurança, porque já teve outros registros de assalto até mesmo com os nossos alunos. Frequentemente isso acaba se repetindo devido à falta de segurança”, afirma.

Estudantes de um cursinho no bairro Floradas de São José, na Zona Sul de São José dos Campos (SP), onde um aluno foi baleado durante um assalto nesta quarta-feira (15), têm reclamado da falta de segurança da região.

O assalto aconteceu por volta das 20h em uma praça que fica em frente ao cursinho. Segundo o relato de testemunhas, o jovem de 17 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo no pescoço (leia mais detalhes abaixo).

Aluna da unidade, a Helena Otacílio, de 18 anos, relatou à reportagem da TV Vanguarda que os casos de tentativa de assaltos são muito comuns na região.

“Tem um tempo já com (casos de) sequestro, assalto com faca, com arma e um monte de coisas. Está bastante perigoso”, conta a estudante.

Aluno de 17 anos é baleado durante assalto em frente à cursinho em São José dos Campos.

Andressa Lorenzetti/TV Vanguarda

Além dela, o diretor do cursinho, João Marcelo Favoretto, também reclamam da falta de segurança no local e conta que já solicitou à Polícia Militar uma ronda mais frequente no bairro.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o jovem foi baleado após reagir a uma tentativa de roubo e que diligências estão em andamento para localizar o criminoso. A Polícia Militar disse ainda que vai reorientar e intensificar o policiamento pela região.

O caso

Um estudante de 17 anos foi baleado na noite desta quarta-feira (15), durante um assalto na frente de um cursinho em São José dos Campos (SP). Ninguém foi preso até o momento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o assalto aconteceu por volta das 20h, na rua Tsunessaburo Makiguti, no bairro Floradas de São José. No local funciona um cursinho popular gratuito, voltado para alunos de baixa renda.

O jovem estava na praça em frente ao cursinho, quando foi assaltado. De acordo com os Bombeiros, o rapaz foi atingido por três disparos, um no nariz, outro no pescoço e o terceiro no ombro. Apesar disso, testemunhas relatam que apenas um tiro foi disparado.

O adolescente foi socorrido pelas equipes de resgate até o Hospital Municipal, na Vila Industrial. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. As aulas do cursinho do Casd foram suspensas e os alunos liberados.

