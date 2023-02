Alunos de escolas públicas de cinco cidades do litoral de SP voltam às aulas

Em Santos, Praia Grande, São Vicente, Peruíbe e em algumas unidades de Cubatão o retorno foi nesta segunda-feira (6). Aulas em Bertioga voltaram no dia 3 e nas demais cidades da Baixada Santista o retorno está previsto para o dia 13. Alunos de escolas públicas do litoral de SP se preparam para voltar às aulas até a próxima semana

Prefeitura de Bertioga/Divulgação

As aulas para os alunos das escolas municipais de Santos, Praia Grande, São Vicente, Cubatão e Peruíbe, no litoral de São Paulo, voltam nesta segunda-feira (6). Em Bertioga, o retorno aconteceu na última semana. Já nos demais municípios, o início do ano letivo está previsto para a próxima segunda-feira, dia 13.

Em Santos, o ano letivo começou nesta segunda-feira (6). Porém, na última sexta (3), a prefeitura iniciou a entrega dos uniformes escolares, no pátio da escola municipal Barão do Rio Banco, no bairro Campo Grande.

De acordo com a administração municipal, foram entregues os kits contendo uma camiseta regata, três camisetas, dois shorts ou shorts saia, uma jaqueta e uma calça, além de escova e creme dental.

Isabela Carrari/Prefeitura de Santos

De acordo com a Prefeitura de Praia Grande, a cidade em comparação com os demais municípios da região, tem o maior número de alunos matriculados. Os 55.748 estudantes distribuídos nas 78 escolas municipais voltam às aulas nesta segunda-feira (6). A secretaria de Educação (Seduc) preparou um cronograma de ações, como entrega de material e uniforme escolar e o lançamento da climatização nas unidades de ensino.

Os 39.808 alunos matriculados na rede municipal de São Vicente retornam às aulas nesta segunda (6). A Seduc confirmou a entrega dos kits escolares para os estudantes de 1º a 9º ano, logo no primeiro dia de atividades. Segundo a prefeitura, a confecção dos uniformes completos está em produção. Ainda segundo a administração, ainda este ano, todas as salas de aula terão kit multimídia.

Prefeitura Praia Grande/Divulgação

As aulas para aproximadamente 8.100 alunos, nas 39 unidades municipais, além de duas creches conveniadas de Peruíbe também retornam nesta segunda (6).

Em Bertioga, o primeiro dia de aula foi na sexta-feira (3), quando também foram entregues uniformes, materiais escolares e didáticos para os cerca de 10 mil alunos matriculados nas 29 unidades escolares.

Aulas nas escolas municipais de Peruíbe voltaram nesta segunda-feira (6)

Prefeitura de Peruíbe/Divulgação

O início das aulas para os estudantes de Cubatão se divide em dois dias. Em 41 unidades o retorno foi nesta segunda-feira (6). Dez unidades retornam apenas no dia 13, pois estão em obras.

As unidades de Cubatão que voltam no dia 13 são: UME Elza Silva dos Santos, UME Estado de Santa Catarina, UME Almerinda Monteiro de Carvalho, UME Estado do Tocantins, UME Dom Pedro I, UME Estado do Mato Grosso, UME Padre Manoel da Nóbrega, UME Maria Albertina Pinheiro da Silva Mesquita, UME Estado do Pará e UME Padre Antônio Olivieri Filho.

Prefeitura de Bertioga/Divulgação

Os 35 mil alunos de Guarujá voltam às aulas na próxima segunda-feira (13). De acordo com prefeitura, o ano letivo que começaria no dia 6 de fevereiro, foi alterado, pois durante esta semana serão realizadas reuniões de planejamento e acolhimento das famílias.

Segundo a administração municipal de Guarujá, outro fator que contribuiu para a nova data de retorno das aulas é a convocação de 376 profissionais aprovados no concurso público e processo seletivo temporário. A prefeitura ressaltou que nos Núcleos de Educação Infantil Municipais (Neims) e Conveniados (Neics), as crianças já iniciaram o processo de adaptação nas unidades em 9 de janeiro.

Prefeitura Guarujá/Divulgação

As aulas para os cerca de 10.100 alunos, divididos nas 39 unidades de ensino de Mongaguá também retornarão em 13 de fevereiro.

Em Itanhaém, as aulas também voltam no próximo dia 13. Segundo a prefeitura, foram instalados novos brinquedos de parque em todas as unidades escolares, de creche ao 5º ano do ensino fundamental, que beneficiarão cerca de 13 mil alunos da rede municipal de ensino.

Prefeitura de Itanhaém instalou novos brinquedos nas unidades de ensino

Divulgação/Prefeitura de Itanhaém

Rede estadual

Mais de 109 mil alunos retornam às salas de aulas nas 159 escolas estaduais da região da Baixada Santista na última sexta-feira (3). De acordo com o governo estadual, no primeiro dia letivo as unidades começam a entregar os kits escolares para os estudantes. O investimento ultrapassa R$ 122 milhões e beneficia todas as escolas.

Para definir as estratégias do ensino e aprendizagem, professores e gestores se reuniram, nos dias 1 e 2 de fevereiro, para traçar as metas do primeiro semestre, que se encerra em 30 de junho. O recesso do meio do ano vai de 3 a 24 de julho, sendo o último dia dedicado a mais um momento de planejamento. O segundo semestre começa no dia 25 de julho. O ano letivo termina em 15 de dezembro.

