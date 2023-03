Alunos de instituto de Campinas relatam ameaças e pedidos de resgate após terem dados pessoais vazados

Pessoa que se identifica como hacker teria pedido R$ 1 milhão em bitcoins para não expor dados de 74 mil estudantes. Instituição ligada à FGV diz que sistema de segurança não foi invadido. Polícia investiga. Estudantes do Instituto de Educação Empresarial (IBE) de Campinas (SP), instituição ligada à Fundação Getúlio Vargas (FGV), relataram que estão recebendo ameaças depois de terem dados pessoais vazados.

À EPTV, afiliada da TV Globo, os alunos da unidade na metrópole do interior de São Paulo e de Belo Horizonte (MG) afirmaram que receberam um e-mail contendo dados deles como nome completo, CPF, RG e endereço.

Segundo os estudantes, a pessoa que enviou o e-mail se identifica como um hacker que invadiu o sistema do instituto e pede resgate de R$ 1 milhão em bitcoins, sob ameaça de expor na internet os dados de 74 mil alunos e ex-alunos. O pagamento deveria ser feito pela instituição em até oito dias.

“A preocupação é que, assim, o pessoal pode estar utilizando [os dados] para fazer contas, abrir contas, alterar contas, fazer algum estelionato com nosso nome, também pode estar acessando as nossas contas sociais, conta em banco, e-mail”, disse um ex-aluno, sem se identificar.

Um boletim de ocorrência foi registrado em Belo Horizonte, onde o caso é investigado pela Polícia Civil.

Especialista descarta ataque hacker

O especialista técnico de infraestrutura e segurança Rodrigo Elvis de Avelar apontou elementos no caso que descartariam a possibilidade de o vazamento de dados ter sido resultado de um ataque hacker.

“Geralmente, essa mensagem vem em inglês, não em português, e também a assinatura no final, bem fora do comum. Um outro fato que chama atenção é que, quando uma empresa sofre um ataque hacker, os dados são criptografados, ficam de uma forma que não é mais possível acessá-los. No conteúdo desses dados, fica alguma mensagem solicitando o resgate”, explica.

Instituto diz que sistema não foi invadido

O Instituto de Educação Empresarial disse que o sistema de segurança chegou a apontar tentativas de ataque, mas garantiu que o programa não foi invadido e que os dados podem ter sido vazados de outra forma.

Um conteúdo que nos deixa um pouco inseguros, porque a empresa já vem tomando os cuidados, como sempre tomou com os dados dos alunos, e nada foi detectado até o momento. A gente acredita que possa ser uma tentativa de obtenção de vantagem indevida. Não se confirmou nenhuma efetivação de quebra de sigilo”, diz Ivan Castrese.

Investigação

