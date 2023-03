Alunos e professores da Unicamp fazem vistoria em árvores do Bosque dos Jequitibás, em Campinas

Serão vistoriadas 27 árvores para avaliar risco de queda. Laudo da prefeitura apontou necessidade de remoção de 108 espécies após figueira branca cair em cima de carro e matar técnico em eletrônica. Medida gerou críticas. Árvores do Bosque dos Jequitibás recebem vistoria de professores e alunos da Unicamp

Professores e alunos da faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp, representando o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema) e a Comissão Especial de Estudos de Arborização Urbana da Câmara de Vereadores de Campinas, começaram, neste sábado (25), uma análise em árvores do Bosque dos Jequitibás.

Serão analisadas 27 árvores com o auxílio de equipamentos de uma tecnologia desenvolvida na Unicamp para verificar quais delas apresentam risco de queda. A vistoria vai se estender durante a próxima semana, quando resultados serão apresentados.

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (Condepacc) autorizou, na quinta-feira (23), a remoção de 108 árvores do Bosque dos Jequitibás. Apesar disso, a prefeitura afirma que as extrações vão começar “somente após todas as autorizações dos órgãos responsáveis”.

De acordo com o Poder Executivo, o bosque é patrimônio estadual tombado também pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1970.

Em 1995, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) reconheceu o zoológico do bosque. Questionada se há previsão para terminar os trabalhos e reabrir o bosque, a prefeitura afirmou que “não há prazo, por enquanto” e também evita falar em expectativa para retomada das atividades.

O laudo usado pela Secretaria de Serviços Públicos para indicar a remoção das 108 árvores que estavam “condenadas” foi produzido após a morte de um técnico em eletrônica atingido por uma figueira branca de 35 metros que caiu durante um temporal em 28 de dezembro do ano passado.

Documentos obtidos pelo g1 via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que, nos últimos cinco anos, a prefeitura só realizou laudo técnico sobre as árvores do Bosque dos Jequitibás após a queda da figueira branca.

A Comissão Especial de Estudos de Arborização Urbana da Câmara de Vereadores de Campinas emitiu nota de repúdio pela decisão tomada pelo Condepacc de autorizar a remoção.

“Foi detectado inconsistências técnicas e legais na elaboração e apresentação do laudo realizado pela Secretaria de Serviços Públicos”, diz o texto da nota.

Vito Califano