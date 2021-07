Dopo giorni turbolenti per le minacce subite da parte di Alice Campello e i bambini durante gli Europei, Alvaro Morata ritrova la serenità correndo a riabbracciare la sua famiglia in Costa Smeralda. L’attaccante della Juve e della Nazionale è atterrato all’aeroporto di Olbia lo scorso 8 luglio e i fan hanno immortalato il loro incontro in una serie di tenerissimi scatti con la moglie e i due gemelli Alessandro e Leonardo.

Continua a leggere