Alveari Urbani è un programma social e green che affronta l’urgenza di salvaguardia delle api e la biodiversità urbana. Nasce dal progetto internazionale Green Island, ideato da Claudia Zanfi che è parte di un percorso decennale, quasi pionieristico, per la valorizzazione del verde in città, con un’importante riflessione sul rapporto uomo-ambiente e arte-ecologia. Lo scopo è sensibilizzare i cittadini sul mondo delle api e degli impollinatori, e sulla loro reintroduzione nei contesti urbani. Le arnie sono posizionate nei vari spazi verdi della città e coinvolgono scuole e bambini a scoprire i ritmi e le espressioni della vita naturale.

Alveari Urbani Merlata

L’iniziativa abbina la difesa dell’ambiente con la creatività. Perché le arnie sono disegnate da artisti e designer e realizzate da artigiani locali, sfruttando materiali di recupero. Con un invito a altri artisti a ideare nuove arnie, pensate per installazioni creative. L’obiettivo è attivare una serie di adozioni delle Arnie d’Artista, sia da parte di amministrazioni locali, sia da parte di scuole e giardini pubblici.

«Ho voluto unire le mie competenze di storica dell’arte, botanica e garden designer per sviluppare il progetto di Green Island che è nato a Milano nel 2002 nel quartiere Isola, dove oggi si trovano il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti, e che un tempo aveva un forte impatto artigianale – Racconta Claudia Zanfi – Dal basso abbiamo sviluppato iniziative culturali e abbiamo cominciato a lavorare al recupero degli spazi verdi in disuso o abbandonati disegnando dei piccoli giardini d’artista da restituire alla città, in collaborazione con il Comune di Milano. La reintroduzione degli apiari in città, inseriti nel contesto urbano è stato una grande innovazione ed è un passo fondamentale per la valorizzazione della biodiversità e il funzionamento ecosistemico. Lo spunto per realizzarle è stato l’allarme lanciato dalla Fao sull’estinzione delle api e la conoscenza di un progetto di apicoltura urbana realizzato nei parchi pubblici in Olanda a cura di Bee Collective che decisi di importare in Italia. Alveari Urbani ha poi vinto il Premio Expo in Città 2015. I nostri apiari sono progettati per essere raggiungibili in bicicletta, nei parchi pubblici di Milano. Il primo parco storico in Italia ad aver adottato un apiario è stato il Parco di Villa Litta Borromeo a Milano. Il quarto apiario pubblico della città di Milano lo abbiamo sviluppato nel Parco di Cascina Merlata, con dodici arnie e attività di monitoraggio degli impollinatori e della piccola avio-fauna».

Alveari San Faustino

Progetti simili all’estero hanno preso forma da diversi anni. Si pensi a Parigi dove a Le Galerie Lafayette hanno fatto un tetto giardino bellissimo. O alle arnie posizionate all’interno dei Giardini di Lussemburgo. In generale, in tutta la Francia, si moltiplicano gli alveari urbani. Anche l’Australia si sta unendo a capitali mondiali come Parigi, Londra e New York, dove l’apicoltura urbana è fiorente.

Molte varietà di piante importanti per il benessere e i mezzi di sussistenza necessitano di impollinatori. In tutto il mondo, tre su quattro coltivazioni che producono frutti o semi per il consumo umano dipendono, almeno in parte, dalle api e da altri impollinatori. Come riferisce l’Onu, il numero delle api sta diminuendo in modo allarmante a causa degli effetti combinati del cambiamento climatico, di pratiche agricole intensive, dell’utilizzo di pesticidi e della perdita della biodiversità e dell’inquinamento. Oltre il 75% delle colture alimentari mondiali dipendono in una certa misura dall’impollinazione per resa e qualità. L’assenza di api e di altri impollinatori eliminerebbe la produzione di caffè, mele, mandorle, pomodori e cacao, per citare solo alcune delle colture che si basano sull’impollinazione.