alviero-rodriguez-per-zara,-la-nuova-collezione-conquista-le-star-“kate-middleton-ne-va-pazza,-ecco-quali-pezzi-ha-scelto”

Zara ha avviato una collaborazione con Narciso Rodriguez che ha preparato una linea dai toni classici e sofisticati. Stiamo parlando di uno stilista statunitense, figlio di immigrati cubani e cresciuto nel New Jersey, molto famoso. All’inizio degli anni ’90 comincia a lavorare presso Anne Klein, nello stesso periodo in cui nella maison lavoravano anche Donna Karan e Calvin Klein, per poi trasferirsi in Europa nel 1995 per lavorare presso Nino Cerruti. Attira l’attenzione della scena della moda mondiale, quando nel 1996 realizza l’abito nuziale di Carolyne Bessett, nell’occasione del matrimonio con John Fitzgerald Kennedy Jr.

Dopo aver realizzato il vestito di Sigourney Weaver indossato per la cerimonia per l’assegnazione dei premi Oscar ed aver disegnato una collezione per il gruppo italiano Aeffe, nel 1998 fonda il proprio brand, sotto la casa di moda spagnola Loewe. Dal 2003 Narciso Rodriguez lancia una linea di profumi, distribuiti dalla Shiseido. Prima della collaborazione con Zara la sua carriera da stilista ha molti altri momenti di gloria. Nel 2002 e nel 2003 viene scelto fra 450 stilisti come miglior stilista da donna dal Council of Fashion Designers nell’annuale cerimonia tenuta a New York.

Il 4 novembre 2008, Michelle Obama ha indossato un vestito firmato da Narciso Rodriguez nella sua prima apparizione come moglie del presidente eletto degli Stati Uniti d’America Barack Obama. Adesso è iniziata la collaborazione per Zara, marchio economico scelto da molte star e principesse, tra cui Kate Middleton e Chiara Ferragni. La collezione assume toni classici e senza tempo, proponendo alle donne i must have da tenere sempre nell’armadio. I colori sono il bianco e il nero, con qualche tono di rosso. Le linee rispettano l’immagine della donna moderna in carriera e sensuale al tempo stesso.

