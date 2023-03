alvo-de-julgamento-no-stf,-barbeiro-desabafa-sobre-abordagem-policial-motivada-por-cor-da-pele:-‘me-senti-perseguido’

Discussão na Corte é baseada em caso de homem negro que foi flagrado com 1,53 grama de cocaína, em Bauru (SP), e condenado a 7 anos de prisão por tráfico de drogas. Cor da pele de homem negro foi descrita pela própria polícia no boletim de ocorrência como motivação para a abordagem

O homem negro cuja condenação é alvo de um julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre abordagens policiais motivadas pela cor da pele, relembrou ao g1 os momentos de sua prisão em Bauru, no interior de São Paulo. Para ele, a “situação seria outra caso ele não fosse negro”.

Francisco dos Santos foi flagrado com 1,53 grama de cocaína ao ser revistado pela polícia na rua, em 2020. À época, a cor de sua pele foi descrita pela própria polícia no boletim de ocorrência como motivação para a abordagem.

Ele foi preso pela Polícia Militar e, mais tarde, condenado na Justiça a sete anos e 11 meses de prisão por tráfico de drogas, pena que depois foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para dois anos e 11 meses. Francisco já cumpriu a pena.

Agora, desde o dia 1º de março, o STF julga, com base em um habeas corpus da Defensoria Pública, se são legais ou não as provas processuais sobre a “suspeita” que levou à abordagem policial.

Nesta quarta-feira (8), o julgamento foi suspenso pela segunda vez após pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Luiz Fux. A decisão é para o caso de Francisco, mas pode ser usada como referência pela Justiça em casos análogos no futuro (leia mais abaixo).

“A condenação veio muito alta. Uma condenação por ter me pegado com um grama e um dinheiro que eu tinha recebido. Eles julgaram que era dinheiro do tráfico. Eu imagino como estaria hoje se a primeira condenação valesse. Hoje, estou procurando ter minha vida de volta”, relata Francisco.

Barbeiro desabafa sobre abordagem policial motivada por cor da pele em Bauru

Ao g1, o barbeiro conta que admitiu à Justiça ser usuário de drogas, o que não é mais considerado crime e não é punido no Brasil, e que tentou fazer o mesmo para os policiais no dia da abordagem (assista acima à entrevista completa).

“Eu nunca fui traficante, sempre fui usuário. Eu sou dependente químico desde os 14 anos de idade. No dia, eu ainda expliquei que eu era dependente químico, tinha acabado de comprar e não quiseram saber. Só disseram ‘falei pra você que um dia ia te prender, hoje você tá preso’. Me senti perseguido”, conta Francisco.

Ao longo da investigação, em depoimento, os policiais que participaram da abordagem admitiram que a ação foi realizada por Francisco ser negro. Eles reconheceram que a suspeita que justificou a busca pessoal foi a cor da pele.

Um dos policiais disse que “avistou ao longe um indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto o meio fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele ,como se estivesse vendendo/comprando algo” e “que ao se aproximarem da rua Santa Teresa, viram um indivíduo negro que ‘servia’ algum usuário de droga em um carro de cor clara”.

Homem preso em abordagem policial motivada pela cor da pele cumpriu pena

A Defensoria Pública de São Paulo, que faz a defesa de Francisco, e entidades jurídicas que participam do processo como amicus curiae (colaborador da Justiça que detém algum interesse social no caso, mas não está vinculado diretamente ao resultado) afirmam que a abordagem policial foi um caso de perfilamento racial (entenda o termo abaixo).

Para Francisco, que cumpriu a pena, a repercussão do seu caso a nível nacional é uma novidade. “Eu não estou acompanhando, foi uma surpresa saber disso”.

No entanto, ele disse que torce para que os ministros do STF possam estabelecer um parâmetro para que abordagens como a que ele sofreu não se repitam.

“Eu creio que tem muita gente hoje que está lá, passando o que está passando, inocente. Por causa da cor, do preconceito. Eu tenho certeza, se eu fosse de uma outra cor, teria sido diferente. Isso influencia muito, a cor da nossa pele”, pontua.

No momento, Francisco, aos 38 anos, trabalha como barbeiro e foca em recomeçar a vida.

“Eu ‘tô’ dando a volta por cima, sempre peço pra Deus, quero minha vida de volta, reconstituir tudo de novo. Eu graças a Deus estou na rua, tive uma oportunidade de estar na rua de novo, quero fazer tudo diferente”, diz.

Julgamento

Plenário do STF durante sessão desta quinta-feira (2)

Após pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu pela segunda vez, na tarde desta quarta-feira (8), o julgamento sobre abordagem policial motivada pela cor da pele.

Fux pediu vista argumentando que a análise do caso deve continuar com o plenário completo. Nesta quarta, nem todos os ministros estavam presentes.

“Entendo que deveríamos julgar com o quorum completo. Não estamos com o quorum completo. Vou reanalisar as matérias dos ministros Fachin e Moraes. Pedir vista e trazer [para votação] tão logo a sessão possa se realizar com o quorum completo. Vista até quarta-feira”, afirmou o ministro.

Até esta quarta-feira (8), o relator do caso, ministro Edson Fachin, era o único a considerar que houve perfilamento racial no caso da abordagem de Bauru. Fachin ainda votou para cancelar todo o processo e também a prisão.

Por outro lado, os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques votaram por considerar legais as provas obtidas no caso, porque entendem que não ficou configurado que a ação policial foi motivada pela cor da pele, ou seja, pelo racismo estrutural. Isso porque ele estava em um local considerado ponto de venda de drogas e com um comportamento suspeito.

Perfilamento racial

No pedido de habeas corpus, a Defensoria Pública recorre da decisão do STJ e pede a anulação da condenação de Francisco.

“É uma quantidade de droga muito pequena para dizer que era destinada ao tráfico. Movimenta-se toda uma máquina, todo o Estado, para perseguir essa pessoa, instaurar o processo, condená-la por 1,53 grama. Demonstra como o Brasil é um país atrasado na política de drogas”, diz o defensor público do caso que gerou a discussão na Corte, Pedro Henrique Pedretti.

“A gente tem diversas estatísticas que mostram como é diferente o tratamento penal e pelas forças de segurança pública entre a população branca e de classe média e rica e a população negra e pobre. E isso precisa ser enfrentado com muita urgência. Não dá mais para a gente ficar compactuando com prática racista a essa altura da história do Brasil”, afirma Pedro.

Para ele, o julgamento do caso é fundamental porque a interpretação dele, por parte do STF, pode ser usada como referência pela Justiça em casos análogos no futuro.

“Quando se firma o primeiro entendimento, a tendência é que seja repetido. Tudo o que for falado sobre o tema, tudo o que for fixado, fica ali como norte interpretativo para outros tribunais do país”, explica.

Perfilamento racial é o ato de suspeitar ou visar uma pessoa de uma determinada raça, com base em características ou comportamentos observados ou assumidos de um grupo racial ou étnico, em vez de uma suspeita individual.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o perfilamento racial é o uso, pela polícia e profissionais de segurança, da raça, cor, ascendência, etnicidade ou nacionalidade de uma pessoa “como parâmetro para submetê-la a buscas pessoais minuciosas, verificações de identidade e investigações”.

A ONU identificou, em um relatório de 2020, que no Brasil há “uma sobre-representação de brasileiros afrodescendentes no sistema carcerário e uma cultura de perfilamento e discriminação racial em todos os níveis do sistema de justiça”.

“O perfilamento racial perpetua e é manifestação do racismo institucional. Essa prática viola uma série de direitos, não apenas do cidadão que sofre imediatamente o perfilamento racial, mas de toda a população negra, que fica exposta a condutas discriminatórias por parte das forças policiais”, alega a Defensoria Pública de SP.

PM que fez a abordagem declarou à delegacia que ‘avistou ao longe um indivíduo de cor negra’

Contraponto

Durante o julgamento no STF, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a rejeição do habeas corpus. Segundo o órgão, o racismo estrutural não ficou configurado no caso e a busca pessoal foi motivada por “aparente atividade de mercancia da droga”.

A vice-procuradora geral da República, Lindôra Araújo, disse que “o STF não pode transformar crime de tráfico em racismo”, e que “se entender que é racismo, vai ter que soltar todos presos de tráfico”.

O defensor explica, no entanto, que o pedido é individual. “Esse processo não tem alcance geral, é um habeas corpus individual. Ele não tem efeito vinculante, não tem efeito geral. Processualmente, ele só se aplica àquele caso”, contrapõe.

“Eu acho que esse argumento na verdade é uma forma de mascarar o debate que está sendo travado naquele processo, que é uma abordagem fundada por perfilamento racial. A gente não pode mais a essa altura da história ser tolerante no Brasil com uma política de segurança pública fundada no perfilamento racial”, diz Pedro.

