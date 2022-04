Vanessa Paradis va être tata pour la seconde fois ! Sa sœur Alysson est enceinte de son deuxième enfant. Toute de noir vêtue, la comédienne de 37 ans a fait part de la nouvelle d’une façon plutôt subtile. Alors qu’elle participait à la soirée annuelle Madame Figaro, Alysson Paradis a fait un passage remarqué sur le tapis rouge en posant délicatement sa main sur son ventre légèrement arrondi lors du traditionnel photocall.

Bien que cette photo partagée sur son compte Instagram ne laisse pas de place au doute, Alysson Paradis ne donne pas pour autant plus d’informations sur cet heureux événement à venir. L’ex-belle-sœur de Johnny Depp ne précise pas le sexe de son futur bébé et ne donne aucune indication sur la date de l’accouchement.

L’actrice est devenue maman pour la première fois en 2015 en donnant naissance à un petit Marcus, né de son histoire d’amour avec le comédien Guillaume Gouix. “Pour l’instant, il a 5 ans et demi et veut être créateur de dessins animés !”, avait-elle confié au sujet de son fils dans une interview à Télé Star, en mai 2021. Très proche de sa sœur Vanessa Paradis et de sa nièce Lily-Rose Depp, la future maman partage régulièrement des photos d’elles deux sur Instagram. Mais lorsqu’il s’agit de Marcus, c’est une autre histoire.

Pour vivre heureux, vivons cachés, tel est le credo du couple qui ne publie jamais de photo de leur fils à visage découvert. “Peut-être que ça vous intéresse, mais je n’ai pas envie de vous parler de mon bébé. J’aime l’idée que ma vie m’appartient. Il y a plein d’autres choses à raconter. Au-delà d’une certaine pudeur, je pense que c’est une bonne chose pour un acteur d’être discret sur sa vie privée”, avait d’ailleurs déclaré Guillaume Gouix, en 2016, dans une interview au Journal du Dimanche.

Alysson Paradis enceinte : la soeur de Vanessa attend son deuxième enfant

