alzheimer:-quando-os-pais-se-tornam-filhos

Não é incomum ouvir em meu consultório relatos dolorosos de pacientes cujo pai ou mãe está com doença de Alzheimer, um tipo de transtorno neurodegenerativo progressivo, sendo mais comum na população idosa. São histórias carregadas de tristezas misturadas com medo, negação e raiva. Relatos sobre a ironia da vida que inverteu os papéis tornando um dos pais o filho do próprio filho.

Claro que sabemos que o envelhecimento nos torna mais frágil e mais dependente, mesmo que em proporções diferentes para cada pessoa, conforme o estilo de vida de cada um. Contudo, este processo, apesar de natural, é lento e gradual e, aos poucos, o idoso vai se adaptando às alterações das suas funções físicas, cognitivas, emocionais e psíquicas, e esta adaptação também inclui a maneira como os próprios filhos percebem os pais.

No entanto, nos casos de Alzheimer este processo não é tão simples. A doença desafia até mesmo a paciência, num exercício diário de tolerância e que deixa os filhos, muitas vezes, com sentimentos confusos.

Assim, esquecer onde guardou as chaves é muito mais do que acontece conosco, vez ou outra. Na doença de Alzheimer este ato vem acompanhado de outros comportamentos, descritos como assustadores pelos familiares, como levar a garrafa térmica direto ao fogo para esquentar o café ou até mesmo se perder na rua em lugares habitualmente frequentados.

Em outro momento apresenta comportamento normal, o que, muitas vezes, leva a família a pensar que tudo não passou de um período de estresse, uma trapaça da memória ou que o diagnóstico foi um equívoco. Tal forma de pensar é um mecanismo de defesa, uma forma de negação para manter aquele pai ou mãe em seus devidos papéis, no lugar que sempre estiveram e os filhos, confortavelmente, no lugar de filhos.

E, no fundo, pensam que é melhor que seja assim, afinal, ter que cuidar daquele pai ou mãe, que sempre foram tão ativos, desperta agora nostalgia, suscita sentimentos sobre a própria finitude, além do medo de adoecer também. Assombra.

A sensação de desamparo aumenta ao constatar que, de acordo com o estágio do Alzheimer, pedir-lhes um conselho não será mais possível pela falta de discernimento que a doença traz ou, talvez, nem recostar a cabeça no seu ombro, já que há momentos que sequer lembram quem é aquele filho.

Resta, então, a estes filhos, convocar o seu próprio lado adulto, nem sempre presente, e encarar as suas fragilidades. Difícil tarefa, mas possível. O mais importante é doar o seu carinho, paciência e gratidão já que a sua memória não apagou toda expressão de afeto que recebeu destes pais durante toda sua vida. Créditos: Joselene L. Alvim – psicóloga

