amadeus-accoglie-in-rai-la-grande-epurata-della-mediaset:-cosa-bolle-in-pentola

Alla Rai sta arrivando una nuova conduttrice, di chi si tratta? Mediaset l’ha appena salutata: è proprio lei? I dettagli.

Amadeus è uno dei conduttori più in voga del momento, dopo il successo a Sanremo 2020 e 2021 è pronto per nuovi progetti a cui già sta lavorando.

Ad affiancarlo sembra che questa volta non ci sarà Rosario Fiorello, ma una donna molto conosciuta e di cui si è parlato ultimamente. Sembrava aver appena salutato il pubblico ma a quanto pare è ancora in televisione, avete capito di chi stiamo parlando?

Amadeus e Alessia Marcuzzi: il nuovo progetto

Si tratta di Alessia Marcuzzi che qualche giorno fa ha rivelato su Instagram la decisione di voler abbandonare la televisione per seguire nuovi orizzonti lavorativi.

A quanto pare però si torna sempre dove si è stati bene e la conduttrice sembra proprio che abbia fatto marcia indietro. Oggi è andata in diretta la conferenza stampa di presentazione dell’evento Arena ’60-’70-’80 in onda in due serate su Rai1 a ottobre.

Ogni anno a fianco di Amedeus era presente Alessia Marcuzzi e questa volta? Il conduttore ha risposto così a questa domanda

Non abbiamo parlato di questa serata ed è presto per capire la sua presenza…

Per il momento quindi, tutto tace e i telespettatori dovranno attendere prima di scoprire nuovi dettagli e l’evoluzione di questa storia. Intanto ha però confermato i cantanti Loredana Bertè, Europe, Patty Pravo e Tozzi. L’evento, come ogni anno, sarà ricco di novità e gli ospiti non mancheranno.

Inoltre Amadeus si è lasciato andare un po’ ed ha fatto capire che ci sono buone probabilità che possa tornare sul palco dell’Ariston ancora una volta. E Fiorello? Ancora nessuna notizia al riguardo, c’è ancora tempo e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Si è parlato di un’edizione diversa e della rinascita, lontana dalla tradizione. Le sorprese con la Rai non finiscono mai.