Amadeus: avete notato che veste sempre di blu? | Il perchè è scioccante

Amadeus è un acclamato conduttore di moltissime trasmissioni di successo ora sugli schermi con i Soliti ignoti, c’è però una curiosità su di lui che riguarda il suo abbigliamento, sempre dello stesso colore, voi conoscete la motivazione?

Amadeus, all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è ormai da anni un presentatore ricercato e affermato che ogni sera conduce i Soliti Ignoti su Rai Uno. Si è sempre distinto per la sua capacità di coinvolgere gli spettatori e la sua ironia.

Ha iniziato come disc jockey ed è arrivato a presentare a più riprese persino il Festival di Sanremo, l’ultima volta solo pochi mesi fa. E’ molto legato anche al mondo della radio dove è stato a lungo speaker per Radio Capital Music Network e per Rtl 102.5. Della sua carriera si conosce tutto, ma magari tanti ignorano una curiosità su di lui che riguarda la scelta di un certo colore di vestiti e abbigliamento. Voi sapete perché?

Amadeus: il suo abbigliamento standard

Lo showman è capace di passare da una trasmissione all’altra con piglio deciso, adeguandosi al contesto e adattando il suo stile frizzante alle varie situazioni. Quel che non cambia però è il suo look, nel senso che lui naturalmente è sempre impeccabile, elegante, ma a qualcuno non è mancato di saltare all’occhio che i suoi abiti spesso sono gli stessi.

In una passata intervista a Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato che gli piace avere una divisa in ogni programma e che anche l’abito fa parte delle scenografie. Per esempio all’Eredità ha sfoggiato l’abito nero con camicia bianca per 4 anni. Questo è dovuto anche alla pigrizia per sua stessa ammissione. C’è però anche un altro motivo per cui gli abiti e i colori usati sono sempre uguali e perché molto spesso predilige il blu. Ecco quale.

Perché sempre lo stesso colore?

Amadeus è daltonico, per questo i suoi completi o gli spezzati sono di un unico colore. In un’intervista a DiPiù ha spiegato che per questo ha solo giacche blu e azzurre, con diverse gradazioni e camicie nere o bianche. Questo infatti semplifica tutto e gli impedisce di sbagliare, riconosce anche il rosso ma non vuole rischiare di passare per il Gabibbo.

Per guidare non ci sono problemi perché appunto sa distinguere il rosso e sa che il primo colore in alto vuol dire che bisogna fermarsi e l’ultimo in basso che si può andare. Il daltonismo non gli ha impedito però di essere arruolato per fare il militare nel 1984. Questa è una particolarità che pochi conosco ma che sicuramente attirerà ancora di più la simpatia del pubblico!

