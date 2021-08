Amadeus, condurrà il Festival di Sanremo e lui dice “E’ una …”

Amadeus sembra aver confermato i rumors che circolano ormai da diverse settimane, secondo i quali sarà al timone per la terza volta del Festival di Sanremo. Se prima quindi si trattava soltanto di alcune indiscrezioni, adesso sembrerebbe che la notizia sia stata ufficializzata proprio dallo stesso Amadeus. Quest’ultimo sul finire della settantunesima edizione del festival aveva annunciato che quella sarebbe stata l’ultima volta per lui e di conseguenza anche per Fiorello. Ma cosa è cambiato?

Amadeus, è ufficiale il conduttore sarà al comando del Festival di Sanremo 2022

Effettivamente l’ultima edizione del festival non è stata poi così tanto semplice da portare avanti per via della pandemia da coronavirus. Eppure, nonostante le tante difficoltà e nonostante le polemiche Amadeus e Fiorello erano riusciti a fare un ottimo lavoro. Però sembrerebbe che Amadeus a caldo avesse detto di non avere più nessuna intenzione di condurre un’altra edizione del Festival di Sanremo. Per questo motivo quando sono iniziate a circolare le notizie relative ad una possibile terza conduzione di fila della manifestazione canora più importante da parte del conduttore, molti sono rimasti increduli. Adesso però è arrivata l’ufficialità.

Arriva l’ufficialità da parte di Stefano Coletta e Carlo Fuortes

È stato durante l’edizione serale del Tg1 dei giorni scorsi che l’amministratore delegato della RAI ovvero Carlo Fuortes con il direttore di Rai 1 Stefano Coletta hanno annunciato proprio questa grande novità. Amadeus sarà quindi alla conduzione della 62esima edizione del Festival di Sanremo. “Io per primo non avrei mai pensato di condurre tre Sanremo di seguito. È una grandissima gioia e per questo ringrazio l’amministratore delegato della Rai Fuortes e il direttore di Rai Uno Coletta che mi hanno voluto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare, ascoltare le canzoni e condividerle con voi”. Sono state queste le dichiarazioni rilasciate da Amadeus proprio nelle scorse ore al TG1. Quindi è ufficiale, Amadeus per il terzo anno consecutivo sarà sul palco dell’Ariston a dirigere i lavori e condurre le varie serate.

Le parole del direttore di Rai 1

A parlare è stato anche Stefano Coletta ovvero il direttore di Raiuno il quale ha voluto elogiare Amadeus e il lavoro fatto da lui e da tutta la sua squadra. “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del Servizio Pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.