Amadeus-De Filippi, l’annuncio più bello dell’anno: i dati parlano chiaro

Ecco che cosa è stato detto riguardo a due presentatori alla guida delle più importanti trasmissioni televisive.

Maria De Filippi, presentatrice tv

Quando si parla di televisione spesso e volentieri ci sono alcuni nomi che vengono subito alle labbra. Sarà per la loro simpatia, capacità, e per il fatto che hanno e stanno facendo tutt’ora una lunga e bellissima carriera. I motivi possono essere più disparati, certo, ma fatto sta che pare che certi programmi non possiamo fare a meno di loro.

Stiamo parlando, per l’appunto, di Maria De Filippi e Amadeus. Due personaggi diversi tra loro, in due reti differenti, Rai e Mediaset, ma abili entrambi di fare quello che fanno in maniera esemplare. Maria, come si sa, non ha certo bisogno di presentazioni. La Queen di Mediaset è un po’ il re mida della tv, dato che tutti i programmi che tocca diventano una miniera d’oro di ascolti.

Per di più la De Filippi è persino molto brava a ideare format e a farli diventare dei trionfi. Uomini e donne, per esempio, è il dating show a dir poco longevo con i suoi venticinque anni di messe in onda. Per non parlare, poi, del talent di Amici e di C’è posta per te.

Amadeus, d’altra parte, in Rai è uno dei protagonisti più quotati con i Soliti ignoti, Reazione a catena e molti altri programmi di successo. Per due anni di fila, per giunta, ha anche presentato la prestigiosa kermesse del Festival di Sanremo.

Un binomio vincente per le classifiche musicali italiane

Proprio grazie ad alcune trasmissioni sopracitate, quindi, pare che molti artisti riescano a dominare le hit parade musicali. Amici 20 quest’anno si è chiuso con la vittoria della ballerina Giulia Stabile e il secondo classificato è stato Sangiovanni.

Amadeus durante il Festival di Sanremo

Davide Maggio, sito esperto in tv e spettacolo, ha esaminato attentamente le canzoni che attualmente stanno andando più forti e ha quindi notato che le migliori song del momento provengono proprio da coloro che hanno preso parte, per l’appunto, ad Amici e Sanremo.

Infatti, tra gli album più venduti di quest’anno, ai primi cinque posti, troviamo Sangiovanni con il cd omonimo, Teatro D’Ira di Maneskin, Plaza di Capo Plaza, Taxi Driver di Rkomi e Madame con Madame.

E, poi, per quanto riguarda invece la dimensione dei singoli più acquistati nel 2021 ci sono: Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, La Canzone Nostra di Mace, Blanco e Salmo, Malibù di Sangiovanni,Zitti e Buoni di Maneskin, Lady di Sangiovanni.