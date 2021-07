Amadeus Festival di Sanremo atto terzo: la bomba appena esplosa; cosa accadrà nella prossima edizione della kermesse musicale?

Amadeus Festival di Sanremo atto terzo: la bomba appena esplosa; cosa accadrà nella prossima edizione della kermesse musicale?

Mancano ancora tanti mesi all’inizio di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Ma il “toto nome” su chi potranno essere i prossimi conduttori della kermesse musicale è iniziata già da tempo. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane sono tante, tantissimi i nomi apparsi sul web. E, tra tutti, c’è anche quello di Amadeus.

Nonostante al termine della passata edizione il conduttore avesse ammesso di volersi fermare, l’ipotesi di avere un “Amadeus tris” non sembra più essere così remota. Ecco le ultime dichiarazioni del conduttore, durante la conferenza stampa per Arena ’60, ’70 e ’80, la trasmissione che condurrà ad Ottobre 2021.

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo per la terza volta consecutiva? Le ultime

Ebbene sì, Amadeus potrebbe condurre di nuovo il Festival di Sanremo! Dopo il successo delle ultime due edizioni, il conduttore potrebbe rimettersi in gioco. “Un terzo Festival di Sanremo? È sempre un onore, un prestigio. Ma deve essere all’altezza, si devono creare le condizioni per una manifestazione che non sia inferiore a quella passata“. È quanto ha dichiarato Amedeus in conferenza, come riporta La Repubblica. Il conduttore, quindi, non ha escluso la possibilità di risalire sul palco dell’Ariston, come inizialmente invece sembrava essere.

“Ne stiamo parlando, loro sanno che lo farei se fosse un Festival importante, della rinascita, che avremmo già potuto fare. La gente mi ferma per strada e mi ringrazia perché ha percepito le difficoltà nel fare gli ultimi Festival”, aggiunge Amadeus, facendo riferimento alle restrizioni dovute al Covid.

(Fonte Instagram)

Insomma, parole che fanno ben sperare. Anche perché, con Amadeus, tornerebbe con ogni probabilità anche l’amico e collega Fiorello. Una coppia che ha fatto innamorare i telespettatori nel corso delle ultime due edizioni. E a voi, piacerebbe rivederli al timone di Sanremo anche nel 2022?