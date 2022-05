Amadeus infuriato: Ecco perchè ha fatto fuori Luigi Strangis da Sanremo, colpa di Maria de Filippi. Fan sotto choc

A febbraio si è conclusa la 72esima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus per il secondo anno di fila. Poche settimane fa è stato annunciato che il conduttore ricoprirà il suo ruolo nel Festival della canzone italiana per altri anni ancora. Dunque, sono già iniziati i preparativi per la 73esima edizione e la scelta dei cantanti in gara. Tra questi pare che non ci sarà Luigi, il vincitore di Amici, e ciò ha scatenato l’ira dei fan più accaniti del talent. Scopriamo cosa sta accadendo.

Sono tantissimi anni che al Festival di Sanremo partecipano i vincitori di Amici dell’anno precedente. Tra questi ricordiamo Marco Carta, Valerio Scanu, Emma, Alessandra Amoroso, Irama, Elodie, Sangiovanni. Alcuni di loro ne sono usciti anche vincitori conquistando il podio e il cuore degli italiani. Per la 73esima edizione del Festival, che sarà condotta ancora una volta da Amadeus, pare che, invece, ci saranno dei cambiamenti. Uno di questi riguarda la partecipazione di diritto dei vincitori del talent di Maria De Filippi perché molto spesso si è parlato di favoritismi ed in ingiustizie in quanto alcuni posti risulterebbero sempre occupati a prescindere.

Quest’anno Amici è stato vinto dal cantante Luigi Strangis che ha lottato per il primo posto contro il ballerino Michele Esposito. I fan del cantante di Lamezia Terme credevano che avrebbero rivisto il loro beniamino ben presto sul palco dell’Ariston, come accade di consueto ogni anno per i vincitori del talent. Ma, diverse indiscrezioni sembrano fargli perdere la speranza. Alcuni esperti rivelano che Amadeus vorrebbe interrompere la tradizione che ha sempre visto portare i neo vincitori del talent direttamente al Festival di Sanremo.

Il rumor ha fatto molto adirare i fan del cantante ritenendo che si tratta di un’ingiustizia per il loro preferito. Addirittura pare che il vincitore del talent di Maria De Filippi, Luigi Strangis, non sia stato preso nemmeno in considerazione da Amadeus quasi come a voler interrompere sin dall’inizio quella tradizione che c’è sempre stata tra Amici-Sanremo.

Può essere che Maria ne sia felice in quanto è capitato, in passato, di aver consigliato al neo vincitore di non partecipare già l’anno successivo al Festival bensì di godersi il momento e di iniziare a costruire la propria carriera lontano da altre competizioni. Alcuni hanno accettato il consiglio di Maria, altri invece sono andati dritti per la propria strada. Cosa ne sarà, dunque di Luigi? Si tratta solo di voci di corridoio? Ci tocca aspettare ancora un po’ per scoprirlo.

E, se l'esito sarà quello insperato dai fan, il neo vincitore sarà, senza dubbio, capace di costruire la sua carriera anche senza la partecipazione al Festival ma sicuramente con l'amore del pubblico che lo sostiene e, perché no, con i preziosi consigli della De Filippi la quale è sempre molto materna con gli allievi.

