Amadeus realizza il suo desiderio più grande: l’indiscrezione fa sognare i fan

Il conduttore nei prossimi mesi potrebbe essere affiancato dalla moglie nella guida di un noto programma a lui molto caro.

Il pubblico affezionato de “I Soliti Ignoti” presto saluterà l’amato show che negli ultimi mesi è stato presente ad allietare le serate degli italiani ben 7 giorni su 7.

Lo stop è previsto il prossimo 5 giugno in previsione del nuovo palinsesto estivo, ma la produzione ha già annunciato che ritornerà fedele su Rai 1 il 13 settembre con tante novità per il nuovo anno.

Al suo pasto il programma “Techetechetè”, il carosello che riporta in auge vecchi spezzoni delle fiction o puntate televisive che ogni estate ci delizia con ricordi d’altri tempi passati.

Per Amadeus una pausa meritata dunque dopo le fatiche televisive portate avanti negli ultimi mesi. Alcune indiscrezioni molto precise però lo vorrebbero attivo nei prossimi mesi in un’altra nota produzione Rai. Capiamo di cosa si tratta.

Amadeus e Giovanna insieme: i dettagli fanno scalpitare i fan

Ne stanno parlando già in molti anche se la notizia non è ancora stata confermata in modo ufficiale né dalla Rai né tantomeno da Amadeus.

La notizia arriva da Davide Maggio che non avrebbe dubbi sul futuro lavorativo di Amadeus e Giovanna Civitillo di nuovo fianco a fianco in uno show condiviso.

Giovanna e Amadeus tornerebbero così a lavorare fianco a fianco dopo i fasti de L’Eredità, il quiz galeotto che li ha fatti incontrare.

“La showgirl ha affiancato il marito nella puntata zero e la sua presenza rispecchierebbe la nuova veste ‘familiare’ di Affari Tuoi”, questa dunque la trasmissione che potrebbe presto vederli nuovamente uniti dopo il lungo periodo intercorso dal 2002 al 2006.

Un sogno che si avvera per la coppia di sposi uniti da sempre sia sul lavoro che nella vita privata. In ballo quindi però la prossima stagione de “I Soliti Ignoti” che non ha ancora confermato chi sarà il volto che ne prenderà le redini in autunno.