Amadeus svela senza mezzi termini: “Ho accettato di condurre il Festival di Sanremo perchè …”

Manca ormai sempre meno all’inizio della 72esima edizione del Festival di Sanremo previsto per il 1°febbraio 2022. Tanti saranno gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston e a condurre sarà ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, l’amatissimo conduttore italiano Amedeo Umberto Rita Sebastiani conosciuto da tutti con lo pseudonimo Amadeus. Proprio quest’ultimo intervistato dal settimanale Chi ha rivelato il motivo che lo ha spinto ad accettare per la terza volta questo incarico. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?

Amadeus rivela cosa lo ha spinto ad accettare di condurre Sanremo per la terza volta

Il Festival di Sanremo è considerato un appuntamento molto atteso ogni anno da milioni di persone in tutto il mondo. A condurre le ultime due edizioni è stato Amadeus e se in un primo momento un ritorno del conduttore sul palco dell’Ariston sembrava impossibile ecco che invece poi così non è stato. Infatti per il terzo anno consecutivo sarà proprio Amadeus a condurre il Festival di Sanremo 2022. Ma esattamente cosa ha spinto il conduttore ad accettare per la terza volta questo incarico? È stato proprio lui a rivelarlo nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi. “Ho accettato di condurlo probabilmente perché non volevo chiudere con il teatro vuoto. Ho iniziato con il Sanremo dell’assembramento e non volevo che l’ultimo fosse ricordato con i palloncini al posto del pubblico. E poi cantanti e discografici mi hanno mostrato affetto dicendomi che speravano che conducessi un altro Sanremo”,queste le sue parole.

Amadeus commenta quanto accaduto a Gianni Morandi

Tra i Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston ci sarà anche Gianni Morandi che a causa di un errore commesso sui social ha rischiato la squalifica. Il cantante ha infatti pubblicato un pezzo della sua canzone ma resosi conto dell’errore ha subito cancellato il video. Tutto si è risolto nel migliore dei modi e Gianni Morandi non è stato quindi squalificato e tra pochi giorni potrà esibirsi sul palco dell’Ariston. A proposito di quanto accaduto Amadeus ha dichiarato “Sono peccati veniali, ingenuità. Il regolamento dice che un brano deve essere inedito, ma se per errore qualche secondo della canzone finisce sui social non posso accanirmi”.

Le parole su Fiorello

“Ho delle stanze da parte per qualunque sorpresa. Il mio messaggio è che chi vuole venire può chiamarmi anche un minuto prima”. Con queste parole Amadeus avrebbe quindi rivelato di essere disposto ad accogliere l’amico Rosario Fiorello anche all’ultimo minuto.