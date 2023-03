Amadou Makhtar Dieye risque gros ( ARRÊTÉ PAR LA POLICE LOCALE TOUTES LES PHOTOS )

Amadou Makhtar Dieye risque gros. Et si jamais il ne produit pas les documents attestant qui est le propriétaire des parcelles qu’il a vendues à plusieurs personnes, il risque de passer un long séjour en prison. En effet, il a été traduit ce vendredi à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar par 4 personnes dont sa belle-sœur. Et la première à être interrogée, Marième Fall a fait savoir au tribunal qu’elle a remis la somme de 4 millions 500 mille fcfa pour l’achat de deux terrains.

«Il m’avait donné un terrain mais lorsque j’ai commencé à construire des gens ont démoli tout ce que j’ai fait. Et quand je lui ai fait part de la situation il m’a demandé de continuer la construction. Finalement c’est la Dscos qui a ordonné l’arrêt des travaux parce que le terrain est litigieux», a-t-elle soutenu. Interrogée sur l’autre terrain elle a fait savoir que celui qui voulait acheter le site a récupéré son argent.

Birahim Diagne aussi a dit avoir remis la somme de 10 millions de F Cfa au prévenu pour l’achat de 4 parcelles. Mais contrairement à la dame Fall, le sieur Diagne a entendu dire que le prévenu a revendu ses terrains à d’autres personnes. «Je veux juste qu’il laisse mes terrains tranquille j’ai déjà tous les document qui attestent que je suis propriétaire de ces sites»,

Même si elle était absente lors du procès, Racky Tandian aussi a produit les documents attestant qu’elle a remis 7 millions au prévenu au moment où un autre du nom de Diokhané lui a donné 600 mille F Cfa. Interrogé, le prévenu a balayé d’un revers de main toutes les accusations contre lui. Il a soutenu qu’il est bel et bien le propriétaire de tous les sites qu’il a vendus et qu’il est en mesure de produire les preuves. «Tous les documents ont été signés par le chef de service des domaines à Rufisque. Et si vous renvoyez l’affaire, je vais produire tous les documents qui le prouvent».

Cependant, selon le conseil de la partie civile, qui doute de l’authenticité des documents susmentionnés, «les domaines n’ont aucune compétence à donner des attestations sur le domaine national. Ceci relève de la compétence des conseils ruraux et municipaux». Mais pour son confrère de la défense, le chef de service des domaines a produit toutes les attestations dans ce secteur». Toutefois il souligne que concernant Marième Fall, son client ne lui doit pas 4, 5 millions de F Cfa. «Elle a remis 2,5 millions à mon client et celui-ci lui a remis les 2 millions donc il ne lui doit que 500 milles F Cfa».

Finalement le tribunal a mis en délibéré l’affaire au 24 février prochain. Cependant, il a demandé à la défense de produire les attestations prouvant que le prévenu est propriétaire des parcelles.

Seynabou FALL (Actusen.sn)

