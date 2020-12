Amal Clooney: Caro George, ti prometto che non lo faccio più

Mai più. Promette che non lo farà mai più. Parola di Amal Clooney Alamuddin. Che al marito George Clooney ha mandato questo messaggio chiaro e tondo: «Caro George, prometto che non lo farò mai più»…

La previsione di George Clooney: «Sarò quello seduto accanto ad Amal»…

Amal (42 anni) è una splendida donna in carriera. L’ha detto anche lui, il divo George Clooney (59), suo marito dal 29 settembre 2014. «Verrà un giorno in cui, indicando il sottoscritto, diranno “quello seduto accanto ad Amal”». Un modo molto alla Clooney di parafrasare JFK e Jackie Kennedy quando il presidente disse di sé: «Sono l’uomo che ha accompagnato Jacqueline Kennedy a Parigi»…

Amal è l’avvocatessa di diritto penale internazionale e paladina dei diritti umani più famosa (oltre che glamour) del pianeta. Visiting alla Columbia Law School’s Human Rights Institute, ha insegnato Diritto penale alla University of London e presso la Hague Academy of International Law.

Da destra: Amal, George e Barack Obama a un meeting alla sede generale dell’Onu, a New York. Foto AP

Autrice di diversi testi legali, ha appena presentato il suo ultimo lavoro. Un volume di oltre 1000 pagine, che, ha rivelato People Magazine, ha rischiato di mettere a serio rischio l’equilibrio famigliare. Non fosse che George è un vero tesoro…

Insomma, una dichiarazione d’amore che vale quanto quelle che George ha pubblicamente rilasciato nelle ultime settimane. Se la moglie e i figli Ella e Alexander gli hanno cambiato la vita e reso un man migliore, adesso è lei a ringraziarlo… della disponibilità totale.

Sguardo trionfante dopo un discorso sulla libertà di stampa, all’Assemblea Generale dell’Onu, nel 2018. Foto AP

George Clooney: il marito ideale

«È stato un lavoro davvero lungo. Ogni revisione che facevo doveva essere l’ultima, invece non lo era mai. In pratica l’ho scritto mentre lui girava i suoi film, location dopo location. Io sono abituata a questo processo di scrittura, ma a lui è sembrato giustamente eterno.

Eppure George è stato paziente, incoraggiante e stimolante. Sempre. Sapevo già che è una persona incredibile, non avevo bisogno di ulteriori prove. Ma questa è l’ennesima conferma»…

Il librone è un tomo di diritto internazionale, materia in cui l’avvocatessa è una personalità a livello mondiale. Il marito non c’entra. All’Onu, a tenere un discorso, prima di lui c’è andata lei. E adesso ha firmato (e presentato, con la conference call che vedete qui sotto) The Right To a Fair Trial in International Law. La sua materia appunto.

George, in cucina ad ascoltare la moglie

La presentazione del volume è terminata con una battuta molto alla George Clooney. Prova che l’ironia è davvero nel DNA di famiglia. Ha detto Amal: «Credo che mio marito stia seguendo questa nostra conversazione dalla cucina al piano di sotto. Voglio ringraziarlo tantissimo. E gli prometto che, per il bene del nostro matrimonio, non lo farò mai più»…

Geirge (59 anni) e Amal (42) sono sposati dal 29 settembre 2014: cerimonia a Venezia, celebrata da Walter Veltroni. I gemelli Ella e Alexander sono nati il 6 giugno 2017. Foto Getty

The Midnight Sky in arrivo su Netflix

Lui l’abbiamo appena visto in tv, ospite di Fabio Fazio per il lancio di The Midnight Sky, il suo film (diretto e interpretato) disponibile su Netflix dal 23 dicembre. La storia di uno scienziato rimasto l’unico uomo sul piante insieme a una ragazzina. Loro due, in una base al Polo Nord: unici sopravvissuti di una catastrofe che ha cancellato il resto dell’umanità. Finché, dallo spazio, non arrivano dei segnali. Quelli di un gruppo di astronauti che sta cercando di rientrare sulla Terra. Ma farlo significherebbe la morte certa…

George l’ha presentato dal salotto di casa, in Inghilterra. Per Natale, dovevano tornare a Los Angeles, più vicini ai genitori di lui («Mi manca tantissimo mia madre», ha confessato). Cosa che le restrizioni del governo inglese hanno impedito. George, Amal («Che adesso non c’è», ha detto il divo a Che tempo che fa) e i bambini resteranno nella casa in campagna.

Amal, guerriera senza paura

L’anglo-libanese Amal (è nata a Beirut e cresciuta a Londra) dal canto suo continuerà a lavorare. «È importante portare avanti la battaglia per il rispetto del diritto al giusto processo. Soprattutto in un mondo come il nostro che sta diventando sempre più autoritario. E dove i leader totalitari usano sempre di più i tribunali per consolidare il proprio potere», ha detto durante la presentazione del volume.

30 settembre 2015: Amal all’ONU, come una vera star. Con George erano sposati da un anno e un giorno. Foto AP

Lei che, in questi anni, ha difeso le donne yazize rapite e violentate dall’Isis, facendo causa allo Stato islamico. Ma anche Julian Assange, e la leader ucraina Yulia Timoshenko. Consigliera sulla questione siriana di Kofi Annan, ex segretario generale dell’ONU, non ha avuto paura di attaccare pubblicamente Donald Trump: «Ha dato via libera ai regimi che incarcerano i giornalisti. E ha definito la stampa statunitense un nemico del popolo»…

Il tutto senza perdere un filo di glamour: il titolo di avvocato più fashionista del pianeta è sempre suo (guarda la nostra gallery)…