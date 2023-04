“Amalfi? Meglio Tropea”. Per il Telegraph la Calabria è la nuova meta del turismo mondiale

Il “Daily Telegraph”, uno dei quotidiani britannici più influenti del mondo, ha stilato la nuova Travel Bucket List 2023: una lista di consigli viaggio per l’anno in corso. E Non mancano novità ed esclusioni eccellenti. Per quanto riguarda l’Italia, rispetto agli anni scorsi il quotidiano londinese ha deciso di rimuovere dalla lista due pezzi da 90 delle destinazioni turistiche italiane, Amalfi e Venezia, in favore di Tropea e Verona. Ma le sorprese non finiscono qui.

“Tropea meglio di Amalfi”

“C’è un cliché di viaggio più scontato di una villa “sulla collina sopra Positano” ad agosto? Forse. Forse no. Ma se vuoi provare un tratto meno venerato della costa italiana, la Calabria, ha tutto lo scenario montuoso e il sontuoso clima estivo di Amalfi, ma con molti meno turisti”. Così, l’autore dell’articolo uscito ieri sul “Daily Telegraph”, ha motivato la preferenza del comune vibonese di Tropea, già nel novero dei borghi più belli d’Italia, al posto di Amalfi. Gli inglesi non tolgono nulla alla bellezza indiscussa dell’ex repubblica marinara, ma ne criticano i prezzi e l’eccessivo affollamento di turisti nel mese di agosto.

“Venezia? Quest’anno provate Verona”

“La serenissima è sprofondata sotto il peso della sua stessa magia architettonica e delle aspettative di 20 milioni di turisti all’anno. Ma Venezia non è l’unica bella città d’Italia – si legge sul Daily Telegraph – A Verona trovi lo stesso fascino medievale nel Ponte Scaligero del XIV secolo (sul fiume Adige) e lo stesso sfarzo religioso nella Basilica di San Zeno e se hai voglia di allontanarti più lontano, il Lago di Garda, a sole 15 miglia a ovest, è più bello dell’Adriatico”. Ragioni simili a quelle che hanno motivato il pollice giù ad Amalfi, quindi anche per Venezia. A questa si suggerisce Verona come alternativa: il quotidiano britannico ricorda poi come la città sull’Adige abbia ispirato “Romeo e Giulietta”, capolavoro di William Shakespeare, il più celebre dei drammaturghi del Regno di Sua Maestà.

