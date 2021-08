Amanda Knox è incinta. È il primo figlio dal marito Christopher Robinson. La trentaquattrenne lo ha annunciato nel suo podcast Labyrinth: getting lost with Amanda. La bella notizia della gravidanza, è arrivata dopo la dolorosa esperienza dell’aborto. La coppia fa sapere: “Vi porteremo con noi in un viaggio intimo dal concepimento alla nascita”.

