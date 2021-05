amanda-lear-a-82-anni-innamorata-a-parigi-con-il-suo-nuovo-giovane-fidanzato

Amanda Lear a 82 anni è innamorata a Parigi. L’attrice e showgirl ha pubblicato su Instagram la foto di un romantico viaggio in compagnia del nuovo giovanissimo fidanzato. “Place du Trocadero”, scrive a corredo dello scatto, che vede in lontananza una romantica torre Eiffel. Nessun riferimento per ora all’identità del ragazzo, biondo e occhi chiari, che presto potrebbe però uscire allo scoperto. Amanda Lear d’altronde non ha mai fatto segreto della sua passione per gli uomini più giovani, basti pensare alla sua relazione con Manuel Casella, iniziata nel 2008 e durata ben otto anni. Nel 2012 lui vinse l’Isola dei Famosi: con l’attrice c’erano 40 anni di differenza, ma per la coppia l’età non è mai sembrato un problema.

Amanda Lear: “Faccio sesso due ore al giorno”

In occasione dei suoi ottant’anni infatti, Amanda Lear si era raccontata in un’intervista al settimanale Oggi confessando che, nonostante le sue “primavere” non ha mai perso la passione e la voglia di vivere la sua sensualità: “Quando ho un amante più giovane mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto”, senza trascurare i dettagli: “Due ore di sesso al giorno sono il massimo”, aveva specificato. Lear aveva smentito le voci sul suo conto che circolavano da anni e che lei stessa aveva alimentato: “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è sicuramente un idiota”.

Amanda Lear si è vaccinata

L’attrice è tornata di recente a far parlare di sé, pubblicando su Instagram una foto durante la somministrazione della sua prima dose di vaccino. Come tanti personaggi del mondo dello spettacolo, Amanda Lear aveva immortalato il momento e aveva diffuso le immagini via social, un modo anche per incentivare gli italiani ancora scettici e agevolare la campagna vaccinale. Una foto che in poche ore è diventata virale.