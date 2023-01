amante-da-natureza-cria-‘looks’-e-maquiagens-inspiradas-em-animais-observados

Diversas cores e estampas se destacam nas fotos que dão vida às criações O vestido bicolor faz referência às cores da aranha fotografada

Fabiana Montalvão

Com a criatividade influenciada pela natureza, Fabiana Ribeiro Montalvão, de Morro Agudo SP, descobriu um novo ‘hobby’ a partir de uma atividade recorrente em sua vida: a fotografia. Ela passou a se dedicar na criação artística que vai além das fotos.

Fabiana, que trabalha na área de serviços e computação, conta que desde pequena tem um grande fascínio pela natureza, sendo apaixonada pela grandiosidade dos animais e das cores. “Sou fotógrafa amadora por amor, com intuito de gerar conscientização ambiental, além de estar em contato com os benefícios que a natureza me proporciona, funcionando como uma terapia” conta.

O contato dela com o meio ambiente se intensificou em 2010, quando começou a fazer caminhadas em trilhas. Já a prática de fotografia começou em 2014, e desde então, a atividade virou um hábito em todos os finais de semana.

Em decorrência das inúmeras fotos tiradas, Fabiana passou a ter um olhar diferente para suas fotos, que em sua grande maioria captam aves e insetos, ricos em cores e estampas. O processo de criação das suas maquiagens inspiradas na natureza veio depois da ideia de se vestir com roupas semelhantes aos animais observados. “Comecei há uns anos com a montagem das roupas, quando me deparei com uma mariposa que parecia muito com um vestido meu”, revela.

O vestido que já fazia parte do armário passou a ter um novo significado

Fabiana Montalvão

Por mais que tenha criado diferentes ‘looks’ inspirados na natureza, a fotógrafa amadora conta que o seu favorito é o inspirado no surucuá-variado (Trogon surrucura), por sempre ter sido um sonho avistar essa ave exótica.

O foco das criações de ´looks´ é ter a maior semelhança possível com a espécie fotografada

Fabiana Montalvão

Por ser bem atenta aos detalhes, Fabiana quis expandir suas idealizações, montando maquiagens artísticas inspiradas nos flagrantes da natureza. “Sobre a maquiagem, do nada me deu um estalo. Tenho uma paleta de sombras e vi que eram das cores de uma mariposa que tinha registrado lá da Serra da Canastra (MG). Ela era rosa e amarela e daí fiz algumas sombras imitando os tons”, conta.

O inseto encontrado se trata da mariposa rosada-do-bordo, Dryocampa rubicunda, endêmica na América do Sul, considerada extremamente delicada devido à coloração e textura aveludada.

A maioria das observações, fotos e vídeos são de Morro Agudo mas Fabiana também desbrava a região da Serra da Canastra, ainda em Minas Gerais e considera essa região encantadora. Seu estilo de fotografia é por contemplação própria, além do envolvimento na conscientização humana sobre as magnitudes do meio ambiente. Mas as produções criativas da fotografa amadora vem conquistando cada vez mais espaço entre suas atividades ligadas à natureza, com muito charme e cores.

Confira também produções de Fabiana Montalvão:

A maquiagem foi feita a partir da estampa das asas da mariposa, que lembram olhos

Fabiana Montalvão

O vermelho vivo destaca a semelhança do besouro com o vestido, além do branco presente nos detalhes

Fabiana Montalvão

O verde-neon que caracteriza a lagarta, chama atenção nos olhos da amante da natureza

Fabiana Montalvão

*Texto com supervisão de Lizzy Martins

