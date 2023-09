Amaro Tattico, la nuova strategia del bere bene

Tre amici, gli esperimenti nelle serate in videochat, e la voglia di dare un senso a tutto ciò che stava succedendo, per imprimere una svolta al futuro: è così che nasce Tattico, l’amaro che si adatta a ogni bevuta.

Pensate di sapere cos’è un amaro? Preparatevi a riconsiderare tutto. È arrivato Amaro Tattico, un prodotto che cambierà radicalmente il vostro approccio. “L’amaro che aumenta la probabilità di essere la persona giusta al momento giusto” recita il claim sull’etichetta. Un manifesto di personalità che rappresenta la sintesi del lavoro dei suoi tre creatori: Remo Giannattasio, che dopo 18 anni nel panorama dell’hospitality (bar e ristoranti) da 5 anni ricopre il ruolo di F&B manager, ed è responsabile della distribuzione; Michele Ferruccio, bartender e gestore di importanti realtà del settore food e beverage del panorama romano, da sempre innamorato della ricerca di nuovi sapori ed innovazioni per rendere speciale l’esperienza del cliente, ma con la mission di esaltare la tradizione enogastronomica legata al proprio territorio, alle proprie esperienze; e Letizia Lazzaro, studiosa, laureata in Chimica e Fisica, da oltre dieci anni impegnata nella ricerca, nel campo della drug discovery (farmaci e tecniche innovative). Tre amici, accomunati dal desiderio di innovazione, che dopo una serie di prove sono riusciti a realizzare un liquore dal gusto fresco e con il giusto bilanciamento, che lo rende un prodotto unico, il cui limite è soltanto l’immaginazione del bartender, o del cliente.

“Tornavo a casa dal lavoro e trovavo Michele che preparava pre-batch di negroni o organizzava serate daiquiri con gli amici in videochiamata. Da li abbiamo iniziato a pensare di creare qualcosa anche noi. Dopo varie ricette abbiamo trovato il giusto equilibrio, quello che ci è piaciuto. Lo abbiamo mandato ad alcuni amici bartender. Il riscontro è stato molto positivo e così è iniziato tutto un processo fatto da studi, numeri, ricette e degustazioni” racconta Letizia Lazzaro. Un tentativo di mettersi in gioco dopo i mesi difficili della pandemia che ha duramente colpito il settore dell’hospitality, ma anche un modo di creare qualcosa di bello tutti insieme e iniziare una nuova avventura spiritosa, attraverso un lavoro di ricerca e sperimentazione che ha portato alla nascita di un prodotto unico.

L’amaro è nel Belpaese una tradizione molto radicata, un rito sinonimo di convivialità, legata principalmente al fine pasto. Ad oggi, le tendenze hanno confermato il suo posto da protagonista nei cocktail a partire da long drink freschi, dissetanti e a bassa gradazione alcolica, rivisitazioni di classici aperitivi italiani fino ad arrivare a cocktail creati su misura per far godere la migliore esperienza al cliente. Prodotto a Crespano del Grappa, in una realtà che soddisfa appieno gli standard legati alla produzione, all’artigianalità, alla selezione delle materie prime e, su tutti, all’ecosostenibilità, con una grande attenzione al rispetto di rigorosi parametri che contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente. Amaro Tattico risponde anche alle nuove abitudini degli amanti del bere miscelato. Lanciato ad ottobre 2022, è un mix tattico tra potere digestivo e piacere nell’aperitivo che strizza l’occhio al cliente.

“Siamo partiti da un amaro miscelabile ma che trova la sua forma ideale a funzione da chi lo beve e come lo apprezza nel bicchiere. È un amaro, appunto, tattico, che ti accompagna dall’aperitivo al dopo cena e prende la forma più appropriata rispetto al proprio stile di bevuta e alla tipologia di serata” confida Michele. Dieci le botaniche utilizzate tra cui spiccano note di arancio dolce e amaro, china, genziana, artemisia, camomilla e zenzero. Amaro Tattico è un amaro 100% artigianale, esclusivamente naturale, senza aromi artificiali, conservanti e coloranti. Tutte le materie prime, compreso il packaging, provengono dal mercato nazionale ed europeo, garantendo così gli standard di qualità e la certificazione di tracciabilità della filiera.

Il design della bottiglia di vetro è stato pensato per esaltare l’immagine del marchio e mantenere un effetto wow che lascerà senza fiato il consumatore finale.

LE CARATTERISTICHE DI AMARO TATTICO

Un mix bilanciato di erbe e spezie che vengono accuratamente selezionate e lavorate tramite l’impiego di moderne tecnologie. Il suo segreto sta nella lavorazione ad hoc di ogni singola spezia, e la base di erbe officinali, alcol di cereali, acqua e basso contenuto di zucchero in cui il saccarosio è sostituito in parte dal destrosio, senza l’utilizzo di aromi industriali, e coloranti né di sintesi né naturali. “Abbiamo deciso di non andare a trattare tutti gli elementi insieme, come solitamente avviene con gli amari, mentre qui per ogni spezia viene effettuata una lavorazione differente. Per alcune si segue un processo di infusione, per altre di distillazione, per alcune invece si utilizzano entrambi Il colore rosso ramato di Amaro Tattico è dato dalla lavorazione della prugna e della buccia di patata viola, che vengono trattate in un doppio processo di estrazione per evaporazione ed essiccazione; ciò consente di ottenere da ingredienti naturalmente trattati un colore intenso e pulito che non altera il gusto finale del prodotto” spiega Letizia.

I profumi che avvolgono il naso si strutturano fra note agrumate ed erbe officinali con una freschezza speziata e floreale. Al palato ricalca il corredo di spezie presentato all’olfatto, risultando piacevolmente amaro e rotondo. Il finale, pulito, richiama un’altra bevuta.

TATTICO EXPERIENCE

Amaro Tattico sa stare dove lo vuoi bere ed è sempre il momento giusto per goderselo. Si sa far apprezzare in ogni momento della giornata. Dal gusto versatile, si adatta bene a diverse preparazioni: liscio è ottimo come digestivo dopo i pasti, per un palato non amante dei sapori molto aggressivi e alla ricerca di un fine pasto gentile, profondo ed intrigante. La sua bevuta è delicata con sfumature di arancio intersecate con note amare, il secondo sorso è rinfrescante, con un intenso bouquet floreale, e il finale profondo e speziato. Ma si dimostra anche un valido ingrediente come base per numerosi cocktail. In miscelazione sprigiona il meglio di sé nei drink da aperitivo in stile Negroni, Boulevardier e Martinez, o in highball rinfrescanti a bassa gradazione.

SUPER MATCH TATTICO IN MISCELAZIONE

I bartender lo chiamano Tattico e Tonica, gli amici T&T o Spritz Tattico. Un cocktail amabile, leggermente amaricante, che lascia una piacevole sensazione di freschezza in bocca.

Realizzarlo è semplice:

1/3 Amaro Tattico

2/3 Acqua Tonica

Scorza di limone

NOTE DI DEGUSTAZIONE

VISTA: Colore naturalmente rosso con sfumature violacee e riflessi dorati.

PROFUMO: Armonia di agrumi ed erbe officinali con una freschezza speziata e floreale.

PALATO: Rotondo ma con un percorso ben definito di sapori che si rinnovano con le note ritrovate nella degustazione olfattiva.

VOLUME: 25%

FORMATO: 70 cl

PREZZO MEDIO AL PUBBLICO: 18€ + IVA

DOVE TROVARE AMARO TATTICO IN ITALIA?

Ad oggi sono già molti gli esercizi commerciali – cocktail bar, enoteche e diversi indirizzi della ristorazione d’eccellenza in tutto il territorio nazionale – dove poter gustare Amaro Tattico. E il prodotto è disponibile anche online su Bottega Alcolica.

È possibile acquistare amaro tattico nelle migliori enoteche e dal tuo grossista di fiducia nel Lazio, Toscana, Basilicata ed Emilia Romagna e presto in tutta Italia, oltre che degustarli nei migliori cocktail bar e ristoranti tattici nel nostro Paese.

Amaro Tattico, il liquore che cambia le strategie di una buona bevuta.

Amaro Tattico

bottegaalcolica.com/it/amari-italiani-e-internazionali/11008-amaro-tattico.html

