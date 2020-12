Amazon: buono da 15€ gratis con Audible, come fare

Amazon è la regina degli audiolibri e se non hai ancora apprezzato l’enorme catalogo, potrebbe essere il momento giusto per farlo. Infatti, se deciderai di provarlo, potrai ricevere in omaggio un buono da 15€ da spendere sulla piattaforma. Ecco come fare.

Amazon: 15€ gratis se provi Audible

Potrai gustare tantissimi libri senza leggerli: li ascolterai e potrai farlo quando vuoi. Mentre lavori al PC, fai sport, cucini, pulisci casa e anche mentre sei in auto e stai guidando. Audible ha un catalogo di audiolibri immenso, che aspetta solo di essere ascoltato, uno dopo l’altro.

Collegandoti a questo indirizzo, potrai provare (se non l’hai mai fatto) il servizio di audiolibri di Amazon al prezzo di 9,99€ al mese, senza alcun vincolo, potrai disdire quando vuoi. Per ringraziarti, la piattaforma ti spedirà via mail un buono da ben 15€ che potrai spendere come preferisci per comprare qualsiasi prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon.

Un’occasione ghiotta per scoprire un servizio interessante come Audible (al quale sono sicura che ti affezionerai facilmente) e contemporaneamente ricevere un buono di 15€ per comprare quello che più ti piace, come – ad esempio – un bel paio di auricolari senza fili per godere dove e come vuoi dei tantissimi audiolibri disponibili!

Tutti i dettagli, e la possibilità di accedere alla promozione, li trovi a questo indirizzo.