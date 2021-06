amazon,-come-ottenere-lo-sconto-al-prime-day:-che-bella-notizia-per-gli-utenti

Mancano poche ora alla fine del’Amazon Prime Day e vi riveliamo come ottenere un buono sconto di 6€.

La promozione offerta dall’azienda di Jeff Bezos è un modo semplice per permettere agli utenti di risparmiare qualcosa in più nel giorno delle gradi offerete, il buono sarà limitato ad un solo acquisto su un solo account Amazon.

Il modo per ricevere il buono sconto è davvero molto semplice e di seguito vi spieghiamo come potrete ottenerlo.

La promozione sarà disponibile esclusivamente dalla mezzanotte del 21 fino alle 23:59 del 22 Giugno ed è riservata agli utenti Amazon Prime, che ne volessero usufruire.

Come ottenere il buono sconto di 6€ del Prime Day di Amazon di quest’anno?

Tutto molto semplice, i primi 24.000 utenti Amazon Prime che ricaricheranno almeno 50 euro sul proprio account, riceveranno il buono sconto, che verrà direttamente applicato sul totale del prossimo acquisto.

Attenzione però, per poter ottenere il buono, è necessario cliccare su “Clicca qui per applicazione la promozione”, prima di effettuare la ricarica sul proprio account. Una volta seguite le indicazioni che vi fornirà Amazon il gioco è fatto.

Lo sconto sarà applicato esclusivamente su i prodotti Amazon, ad eccezione dei contenuti digitali, libri, e-Reader Kindle, tablet Fire, dei buoni regalo, dei prodotti su Amazon Warehouse e prodotti del Marketplace venduti da terzi.

Un modo semplice per ottenere un piccolo regalo da Amazon, nel giorno esclusivamente pensato per gli utenti Prime. In un periodo duro come il lockdown imposto dalla pandemia, gli shop online e i corrieri hanno aiutato molte persone.

Come i servizi d’intrattenimento offerti dalla piattaforma Amazon Prime.

Quali saranno i vostri acquisti imperdibili? Sono rimaste ancora poche ore per approfittare delle incredibili offerte del Prime Day del 2021. Chi volesse si affrettasse a ricaricare il proprio portafoglio, i fortunati 24.000 utenti, riusciranno a risparmiare ancora di più.