amazon-echo-show-10,-lo-smart-display-che-ti-segue

La nostra prova dello schermo intelligente in grado di ruotare di 360 gradi per mantenere sempre centrata l’inquadratura

(Foto: Amazon)

Debutta oggi in Italia nuovo Amazon Echo Show 10 di terza generazione ossia lo speciale smart display in grado di orientare lo schermo e l’inquadratura della videocamera integrata seguendo i movimenti dell’utente. A due anni dal debutto della precedente versione sono numerosi i miglioramenti non solo a livello costruttivo e concettuale.

Presentato lo scorso settembre come “lo smart display che si muove con te”, il nuovo Amazon Echo Show punta in modo deciso proprio sulla capacità dinamiche di seguire il soggetto che si trova davanti. Una soluzione molto utile per esempio quando si sta seguendo una video ricetta in cucina e ci si deve spostare dai fornelli alla dispensa e poi dal forno al tagliere senza perdersi un passaggio. Ma anche per lavoratori o insegnanti in videocall che hanno necessità di muoversi e rimanere sempre al centro dell’inquadratura. O ancora nelle videochiamate.

(Foto: Amazon)

La rotazione di quasi 360 gradi può essere automatica – dicendo “Alexa, seguimi” – ma è anche controllabile manualmente ed è garantita da un motore cosiddetto brushless molto silenzioso piazzato all’interno della base. Il display hd con diagonale da 10,1 pollici è agganciato a un anello nella parte superiore e piazza la videocamera da 13 megapixel nello spigolo in alto a destra. Il dispositivo è piuttosto pesante, 2,5 kg, e occupa un ingombro da 23 centimetri di altezza e 25 di larghezza (17 cm il diametro della base). Ma bisogna mettere in conto uno spazio libero molto maggiore in cui posizionarlo, se si vuole permettere all’Echo Show di muoversi liberamente intorno al proprio asse.

Lo schermo da 1280 x 800 pixel è molto luminoso così da rendersi ben visibile anche in ambienti con forte luce naturale o artificiale, ma la protezione in vetro risulta poco oleofobica (trattiene le impronte) e crea molti riflessi. Non mancano i pulsanti fisici sul bordo superiore, sono gli stessi di tutti i dispositivi Echo quindi on/off, bilancere volume, disattivazione audio e anche la tendina copri-videocamera per maggiore privacy. L’hardware conta su sistema audio stereo 2.1 con tre altoparlanti con un woofer da 3 pollici e doppio tweeter da 1 pollice, più che sufficienti per godersi le scene d’azione di film o serie tv o la musica.

(Foto: Amazon)

A livello di funzionalità, vengono supportate le videochiamate di gruppo, si può attivare da remoto la videocamera per dare un’occhiata a cosa succede in casa, anche ruotando lo schermo, oppure accendere i termostati o videocitofoni smart, si possono controllare dispositivi ZigBee compatibili senza bisogno di un hub separato e in generale è disponibile tutto ciò che ci si aspetta da uno smart display: dunque video da Prime Video o Netflix, musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify e funzione portafoto digitale con Amazon Photos.

Amazon Echo Show 10 di terza generazione è stato in preordine dallo scorso 17 marzo, da oggi 14 aprile è possibile acquistarlo a 249,99 euro nelle colorazioni antracite e bianco ghiaccio.