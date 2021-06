Amazon Prime Day 2021 sarà il 21 e il 22 giugno

Ma gli sconti e le promozioni scattano sin da subito, ecco un po’ di anticipazioni e tutto ciò che c’è da sapere sulla due giorni di ricche offerte

(Foto: Amazon)

Sono ufficiali le date dell’atteso Amazon Prime Day 2021 che cadrà fra meno di un mese, dalle 00:01 del 21 giugno alla mezzanotte del 22 giugno, con una due giorni di ricche offerte in tutte le categorie del portale di ecommerce. Come da tradizione recente, le promozioni scattano sin da subito con una serie di sconti in attesa del grande evento che coinvolgerà oltre 2 milioni di prodotti, metà dei quali provenienti da piccole e medie imprese (14mila sono italiane).

Dall’elettronica alla moda, dalla casa alla cura della persona e degli animali domestici, sono decine di migliaia i prodotti che si troveranno in offerta assieme ai servizi proprietari come Prime Video, Amazon Music e Prime Gaming. Scopriamone di più.

Come funziona Amazon Prime Day 2021

In occasione dell’Amazon Prime Day 2021, il portale si popolerà di promozioni che dureranno per l’intera due giorni oppure saranno a tempo limitato, ci saranno lanci di nuovi prodotti e ci saranno anche novità d’intrattenimento sui portali multimediali.

Sono numerose le offerte attive però da subito come la prova gratuita di quattro mesi per Amazon Music Unlimited oppure quella di 30 giorni per la piattaforma Audible (con audiolibri e podcast) che poi regala un buono da 15 euro e sconto di 20% sull’abbonamento confermando l’iscrizione.

Si potrà godere del 20% di sconto anche sui prodotti selezionati da influencer su Amazon Fashion o per kit e utensili in ambito automotive o del 10% su prodotti per la casa come mobili, tappeti e decorazioni, ma anche friggitrici ad aria o altri piccoli elettrodomestici. Tra le altre sezioni interessate dalle offerte ci sono accessori per lo sport, per la cura della persona, svariati prodotti Amazon Basics e provenienti dalle startup parte del programma Amazon Launchpad.

Le piccole e medie imprese saranno di nuovo al centro delle offerte del Prime Day: da lunedì 7 giugno fino a domenica 20 giugno, si potrà acquistare prodotti da una selezione e con una spesa di 10 euro si riceverà un buono promozionale da 10 euro da spendere durante la due giorni di sconti.

Interessante anche la possibilità di ricevere 6 euro di buono sconto effettuando una ricarica del credito Amazon di almeno 50 euro, così come sfruttare gli Amazon Coupons da aggiungere al proprio carrello quando si selezionano articoli di utilizzo quotidiano, elettronica, abbigliamento e tanto altro.

Come iscriversi a Amazon Prime

Per accedere alle varie promozioni è sufficiente iscriversi a Amazon Prime, c’è anche un periodo di prova gratuita di 30 giorni. Numerosi i vantaggi, a partire dalle spedizioni illimitate e senza soglia minima d’acquisto con consegna in 1 giorno lavorativo su 2 milioni di prodotti o in 2-3 giorni su un’altra vasta scelta. Inoltre, si potrà accedere al catalogo di film e serie tv di Prime Video, ai brani di Amazon Music e agli ebook di Prime Reading.

Vi accompagneremo in questo periodo ricco di offerte che porta al Prime Day con selezioni di prodotti interessanti. Se in casa aveste un dispositivo Amazon è possibile chiedere all’assistente Alexa curiosità e promemoria sull’evento, pronunciando per esempio la frase “Alexa, tienimi aggiornato sul Prime Day”. Dal 21 giugno si potrà invece ricevere una serie di offerte chiedendo “Alexa, quali sono le mie offerte del Prime Day?”.