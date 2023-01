Amazonas envia insumo de ajuda humanitária para crianças Yanomami em Roraima

16 mil latas de fórmula nutricional foram enviadas e uma nova remessa será encaminhada nos próximos dias Insumo enviado RR

Secom

A Secretaria de Estado do Amazonas (SES-AM), enviou, na quarta-feira (25), 16 mil latas de fórmula nutricional infantil para atender crianças Yanomami em situação de vulnerabilidade em Roraima. A entrega foi repassada ao Governo do Estado de Roraima para distribuição.

De acordo com o secretário de Saúde, Anoar Samad, o insumo é indicado para atender pacientes com desnutrição. O titular da pasta pontuou também que o Governo do Amazonas já prepara uma nova remessa para enviar na próxima semana.

“Nós já enviamos um caminhão com nutrição infantil para justamente atender aquelas crianças. Estamos preparando mais uma remessa. Nessa remessa vão mais latas de nutrição infantil e também vai uma série de medicamentos. Nós, claro, temos que contribuir para isso que está acontecendo e é determinação do governador Wilson Lima”, destacou o secretário de saúde.

Abastecimento de insumos

Conforme o titular da pasta, a ajuda humanitária prestada pelo Governo do Amazonas ao estado de Roraima é possível devido ao abastecimento da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).

“Nós estamos com cerca de 82% de capacidade de medicamentos. Tudo que nós temos aqui é com o que podemos ajudar, segundo a lista que nos enviaram. Com certeza vamos enviar”, concluiu o titular da SES.

Vídeos mais assistidos do Amazonas

valipomponi