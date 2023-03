‘Amazônia Que Eu Quero’: CEO da Rede Amazônica entrega caderno de soluções a representantes dos poderes executivo e judiciário em RO

Caderno de Soluções para a Amazônia está sendo entregue a políticos dos estados Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará, além do Presidente da República em Brasília. ‘Amazônia que eu Quero’: CEO da Rede Amazônica entrega caderno de soluções a representantes do poder executivo e judiciário em RO

Jheniffer Núbia

Informar para conscientizar. Com essa missão clara e o Caderno de Soluções para a Amazônia em mãos, o CEO da Rede Amazônica, Phellipe Daou Junior, visitou nesta quinta-feira (2) representantes do poder executivo de Porto Velho e judiciário de Rondônia.

A visita do CEO teve como objetivo mostrar o trabalho do projeto Amazônia Que Eu Quero. A construção do Caderno, na primeira temporada do projeto, em 2022, contou com a participação de diversos setores da sociedade.

O juiz secretário-geral em exercício do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), Guilherme Ribeiro Baldan, o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público de Rondônia (MP-RO), Ivanildo de Oliveira, e o chefe do executivo de Porto Velho, Hildon Chaves, receberam das mãos de Phellipe Daou Jr. o Caderno de Soluções para a Amazônia.

Amazônia Que Eu Quero

O ato faz parte do projeto “Amazônia Que Eu Quero”, que em sua primeira temporada abordou os “Caminhos para a democracia”. Na edição de 2023, o projeto traz o tema “Educar para desenvolver e proteger”.

No Caderno de Soluções para Amazônia contém 50 propostas, que servem como um guia para as instituições públicas e privadas. O CEO diz que esse projeto está apenas no início para que haja a transformação da Região Norte.

Confira o caderno de propostas na íntegra

“É um trabalho em construção e é feito junto com a sociedade. Foram feitos cinco fóruns que debateram temas como: floresta amazônica, energia limpa, empreendedorismo, economia. Temos como função social a conscientização e informação”, explicou.

Phellipe Daou Jr. disse ainda que esta prática é realizada anualmente justamente para que os políticos da região tenham conhecimento da situação local e que usem seus respectivos espaços de poder para traçarem estratégias de desenvolvimento sustentável para a Região Amazônica.

“Tem o lado de ensinamento da população, quais são os nossos desafios, sua responsabilidade, como funciona a prefeitura, o governo do estado, o que esses representantes precisam ter de conhecimento para poder vir assumir essas posições. Por outro lado, tem também a questão da prestação de contas dos representantes. Este é um projeto isento, coordenado pela Fundação Rede Amazônica. Um trabalho sucinto, mas super importante que vamos continuar realizando”, destacou.

Inspirando

Inspirado com as palavras do presidente da Rede Amazônica e com o caderno em mãos, o prefeito Hildon Chaves revelou a Amazônia que ele quer para os portovelhenses.

“Uma Amazônia próspera, que traga poder econômico, mais cidadania para todos nós, que vivemos trabalhamos e produzimos aqui. Agora com essa contribuição da Rede Amazônica só tenho a parabenizar a todos”.

Jheniffer Núbia/ g1

O juiz secretário geral em exercício, Guilherme Ribeiro Baldan, do TJ-RO, destacou que o trabalho exercido por meio do Caderno de Soluções é um projeto inspirador.

“Qualquer projeto que incentive a divulgação da Amazônia, que mostre que podemos viver em uma situação sustentável e que podemos oferecer não só aqui, mas também para o restante do país, que podemos valorizar a nossa terra, isso tem que ser aplaudido de pé”, diz.

Jheniffer Núbia / g1

Durante a visita ao MP-RO, o Procurador Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, destacou a parceira que tem com Rede Amazônica em Rondônia e pontou a importância do trabalho exercido por meio dos temas abordados no Caderno de Solução para a Amazônia.

“A nossa região, sem dúvida alguma, merece todo esse cuidado a partir do ponto da sustentabilidade. Nossa região é um patrimônio de todos, não apenas de nós brasileiros, e deve ser cuidado para toda a humanidade. Esse projeto propositivo, que vem formar e conscientizar as pessoas sobre seus direitos e deveres, entendendo e compreendo para quê servem as instituições, poderes, organizações. O Ministério Público está totalmente aberto e disposto a contribuir por esse sucesso”, pontou.

Jheniffer Núbia/g1

Sobre a plataforma ‘Amazônia Que Eu Quero’

A região mais verde do planeta e os amazônidas demandam a discussão de assuntos que são fundamentais e que nem sempre estão presentes no pleito político, de modo a gerar ações construtivas para a região em um ano tão determinante para os eleitores. A Fundação Rede Amazônica (FRAM), braço institucional do Grupo Rede Amazônica, lançou em 2021 a plataforma Amazônia Que Eu Quero, e te chama à reflexão: Qual a Amazônia que você quer para o futuro?

A Plataforma Amazônia Que Eu Quero busca incentivar uma ação democrática que leve a população a exigir seus direitos junto aos representantes legais, elevando o nível de comprometimento e de atuação dos gestores públicos. Tal dinâmica possibilita o amadurecimento do senso crítico na escolha dos candidatos, a capacidade de análise da população e o voto consciente, levando a uma melhoria do processo democrático da região Amazônica.

São realizados painéis, fóruns de debates on-line e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 Estados da Amazônia – Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

Vittorio Rienzo