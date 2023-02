‘Amazônia Que Eu Quero’ lança caderno com 50 propostas para a região e especialista fala da importância do projeto

Caderno foi desenvolvido durante e primeira temporada do projeto “Amazônia Que Eu Quero”. As propostas compreendem os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas. Amazônia Que Eu Quero 2023

Divulgação

A Fundação Rede Amazônica (FRAM) lançou o Caderno de Soluções para a Amazônia, composto por 50 propostas criadas por especialistas de toda região para os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas.

O Caderno foi desenvolvido por meio do projeto “Amazônia Que Eu Quero”, criado no aniversário de 49 anos do Grupo Rede Amazônica, na temporada temporada “Caminhos para a democracia”.

Confira o caderno completo

Entre os especialistas que participaram do projeto, está Artur de Souza Moret, doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos e professor na Universidade Federal de Rondônia (Unir). Artur atua em duas frentes:

análise dos impactos ambientais de empreendimentos energéticos: hidrelétricas, gasoduto e transporte de combustível;

Implementação de energias renováveis em localidades isoladas da Amazônia.

No projeto “Amazônia Que Eu Quero”, ele compõe o Comitê de Energia Limpa.

“Como nós temos uma quantidade grande de áreas isoladas na Amazônia, a minha participação foi nesse caminho, pensando em tecnologia e metodologia para essa implementação de socialização da energia na Amazônia”, apontou.

Segundo o especialista, um dos benefícios do projeto implementado pela Rede Amazônica é ampliar o debate sobre questões relevantes para a Amazônia, como a implementação da energia limpa.

“Como a Rede Amazônica se interessou por isso, é relevante porque essa questão passa para um outro patamar, para que possa ser divulgado para as pessoas da Amazônia como um todo. Ela é pautada dentro das relações, tem uma penetração muito grande e isso é legal porque mostra que o seu trabalho está no caminho certo. Mostra o quanto a ciência pode ser importante para a sociedade em geral”, comenta.

O material com as propostas para a Amazônia deve ser entregue para deputados, senadores e governadores dos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará, além do Presidente da República em Brasília.

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’

O projeto em si foi concebido em 2018, com o objetivo de discutir assuntos fundamentais para Amazônia, entre a sociedade e especialistas, gerando uma análise sobre as necessidades para a região e o que pode ser feito para resolvê-las.

Em 2021, a plataforma foi oficialmente lançada. A Fundação Rede Amazônica, braço institucional do Grupo, consolidou o apoio dos veículos de comunicação e plataformas do GRAM na realização do projeto Amazônia Que Eu Quero.

Durante a primeira temporada – Caminhos para a democracia – foram realizados cinco fóruns com os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico, empreendedorismo e florestas.

Ao fim da temporada, 50 propostas foram criadas e compuseram um caderno que será entregue a políticos dos estados.

Vittorio Rienzo