‘Amazônia Que Eu Quero’: prefeito de Boa Vista recebe caderno de propostas

Caderno reúne 50 soluções em diversas áreas para a Amazônia. O material está sendo entregue no Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará e ao Presidente da República em Brasília. Caderno foi entregue nesta quinta-feira (9)

Karla Melo/Rede Amazônica

O CEO do Grupo Rede Amazônica (GRAM), Phelippe Daou Jr entregou, nesta quinta-feira (9), ao prefeito de Boa Vista Arthur Henrique (MDB) o caderno de propostas de soluções em diversas áreas dentro da Amazônia. O documento faz parte do projeto “Amazônia Que Eu Quero”.

O caderno possui 50 propostas voltados para os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas. O documento foi produzido pela Fundação Rede Amazônica (FRAM) e reúne conteúdo de setembro de 2021 a julho de 2022.

CONFIRA O CADERNO AQUI

Phelippe Daou Jr e o diretor executivo da Rede Amazônica em Roraima, Joel Gomes, foram recebidos na prefeitura de Boa Vista por Arthur Henrique.

Durante a entrega, o prefeito da capital comentou que o caderno chega em um “momento bastante oportuno” para a gestão pública de Boa Vista, devido aos fatores como migração e a crise na saúde indígena Yanomami.

“É uma iniciativa muito interessante da Rede Amazônica em trazer uma proposta de ações para o desenvolvimento da nossa região, que a gente sabe que é uma região riquíssima e com muito potencial. É importante e serve até como forma de balizar o trabalho que os gestores públicos vem realizando”, pontuou.

A ideia, segundo ele, é somar as ideias trazidas no caderno com o que já vem sendo discutido com o governo federal para implantar melhorias em Boa Vista. A entrega é feita para que os políticos da região tenham conhecimento da situação da Amazônia e do estado

O caderno também foi entregue ao governador de Roraima, Antonio Denarium (PP) e ao presidente da Assembleia Legislativa de Roraima (Ale-RR) Soldado Sampaio (Republicanos). Phellipe Daou Jr.

Além de Roraima, o caderno também está sendo entregue a deputados, senadores e governadores dos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Pará e ao Presidente da República em Brasília. A ideia é que o caderno seja usado para traçar estratégias de desenvolvimento sustentável para a Região Amazônica.

Projeto Amazônia Que Eu Quero

Amazônia Que Eu Quero 2023

Divulgação

O projeto foi lançado no dia 1º de setembro de 2021, quando o Grupo Rede Amazônica celebrou seus 49 anos. A principal premissa do projeto é a discussão de assuntos fundamentais para a realidade amazônica e que têm sido deixados em segundo plano por décadas.

O projeto também propõe ampliar a capacidade de análise da população da região norte ao “levantar informações da gestão pública e apontar caminhos a partir da discussão entre especialistas e a sociedade civil, despertando o senso crítico e o voto consciente dos amazônidas”.

A primeira temporada do projeto foi chamada de “Caminhos Para a Democracia” e compreendeu os anos de 2021 e 2022. Foram realizados fóruns de debates e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 estados da Amazônia.

A partir dos fóruns, câmaras de debates entre especialistas foram criadas com objetivo de criar propostas para a resolução dos problemas apresentados para cada estado da região norte. Ao fim da temporada, 50 propostas foram criadas e compuseram um caderno. Na edição de 2023, o projeto traz o tema “Educar para desenvolver e proteger”.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Ufficio Stampa