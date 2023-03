‘Amazônia Que Eu Quero’: Presidente da Ale-RR recebe caderno de propostas

CEO do Grupo Rede Amazônica (GRAM), Phelippe Daou Jr, entregou nesta quinta-feira (9) caderno com 50 soluções para vários problemas vividos na Amazônia. Phelippe Daou Jr entrega caderno do ‘Amazônia Que Eu Quero’ para o deputado Soldado Sampaio

O CEO do Grupo Rede Amazônica (GRAM), Phelippe Daou Jr, entregou para o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio (Republicanos) o caderno com sugestão de soluções em diversas áreas dentro da Amazônia. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (9), em Boa Vista.

Phelippe Daou Jr e o diretor executivo da Rede Amazônica em Roraima, Joel Gomes, foram recebidos na Ale-RR por Sampaio.

O caderno tem 50 propostas voltadas para os temas: infraestrutura, energia limpa, modelo econômico da Amazônia, empreendimento e florestas. O documento foi produzido Fundação Rede Amazônica (FRAM) e reúne conteúdo de setembro de 2021 a julho de 2022.

“Fomos presentes por um excelente trabalho da Rede Amazônica, especialmente pelo fortalecimento da democracia. A democracia que foi muito debatida no último processo eleitoral, assim como também está sendo debatida de maneira diária. E nada melhor que o parlamento”, disse Sampaio, acrescentando que iria compartilhar o caderno com os demais parlamentares da Casa.

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), também recebeu o material nessa quarta-feira (7), quando Phellipe Daou Jr. afirmou que a entrega é feita para que os políticos da região tenham conhecimento da situação da Amazônia e do estado.

A ideia é que o caderno seja usado para traçar estratégias de desenvolvimento sustentável para a Região Amazônica. O caderno deve ser entregue para os demais poderes em Roraima.

Projeto ‘Amazônia Que Eu Quero’

Amazônia Que Eu Quero

O projeto foi lançado no dia 1º de setembro de 2021, quando o Grupo Rede Amazônica celebrou seus 49 anos. A principal premissa do projeto é a discussão de assuntos fundamentais para a realidade amazônica e que têm sido deixados em segundo plano por décadas.

O projeto também propõe ampliar a capacidade de análise da população da região norte ao “levantar informações da gestão pública e apontar caminhos a partir da discussão entre especialistas e a sociedade civil, despertando o senso crítico e o voto consciente dos amazônidas”.

A primeira temporada do projeto foi chamada de “Caminhos Para a Democracia” e compreendeu os anos de 2021 e 2022. Foram realizados fóruns de debates e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 estados da Amazônia.

A partir dos fóruns, câmaras de debates entre especialistas foram criadas com objetivo de criar propostas para a resolução dos problemas apresentados para cada estado da região norte. Ao fim da temporada, 50 propostas foram criadas e compuseram um caderno. Na edição de 2023, o projeto traz o tema “Educar para desenvolver e proteger”.

