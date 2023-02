amazzonia:-deforestazione-in-brasile-diminuita-del-61%-rispetto-all’anno-scorso

Secondo i dati diffusi questo venerdì dal sistema DETER dell’INPE (Istituto nazionale per la ricerca spaziale), a gennaio 2023, il primo mese di Lula e del suo partito alla guida del Brasile, in Amazzonia è stata disboscata una superficie pari a 167 km². Ciò significa un calo del 61% rispetto a gennaio 2022, quando è stata rilevata un’area disboscata di 430 km².

“L’aver registrato un calo rilevante dei dati sulla deforestazione per gennaio 2023 (soprattutto in Amazzonia) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso è positiva”, osserva Daniel Silva di WWF Brasile, secondo il quale “tuttavia, è ancora troppo presto per parlare di un’inversione di tendenza, in quanto parte di questo calo potrebbe essere correlato a una maggiore presenza di nuvole in questo periodo. Il sistema DETER utilizza immagini satellitari con sensori ottici che possono essere influenzati dalla presenza di nubi. Pertanto, dovremo prestare molta attenzione ai dati per i prossimi mesi”.

Secondo il sistema DETER, che utilizza i satelliti per monitorare l’andamento della deforestazione, gli Stati ad aver registrato il maggior numero di disboscamenti sono Mato Grosso (69 km2), Pará (32 km2) e Roraima (31 km2), che rappresentano il 79% della distruzione totale avvenuta nel mese di gennaio 2023 nell’Amazzonia legale.

Tuttavia, segnala WWF Brasil, nella savana tropicale del Cerrado a gennaio di quest’anno sono stati distrutti 442 km², mantenendo comunque altissimo il livello di devastazione nel bioma brasiliano.

Nell’interpretazione dei dati, che sono stati resi pubblici proprio a ridosso delle dichiarazioni del governo riguardo l’intenzione di riprendere l’agenda di protezione ambientale a livello federale, si mostra cauto anche Frederico Machado, conservation specialist e leader di Zero Conversion Strategy di WWF Brasile: “Sebbene vi sia un’indicazione di un possibile calo della deforestazione a gennaio, è urgente ristrutturare i piani d’azione per la prevenzione e il controllo della deforestazione e degli incendi. È importante che il Brasile riprenda il suo ruolo di leadership ambientale sulla scena internazionale”.

Secondo Machado, “il Brasile ha l’opportunità di diventare un punto di riferimento nella produttività sostenibile e nell’agricoltura rigenerativa, per catturare risorse nel mercato del carbonio e avere condizioni commerciali e finanziarie differenziate dagli impegni socio-ambientali che sono abbracciati dal governo e dal settore privato. È giunto anche il momento di aprire gli occhi sui rischi di escludere mercati più esigenti, come quello europeo, che ha chiuso le porte ai prodotti agricoli legati alla deforestazione”.

L’articolo Amazzonia: deforestazione in Brasile diminuita del 61% rispetto all’anno scorso proviene da The Map Report.

