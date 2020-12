amber-heard,-la-prima-intervista-dopo-la-sentenza-contro-johnny-depp

Poche parole. Ma sufficienti a far capire che i mesi del processo sono un ricordo ancora molto fresco. Cicatrici che si sommano ad altre cicatrici. Ferite mai del tutto rimarginate. Eppure Amber Heard guarda avanti. Sapendo che quel capitolo della sua vita – il matrimonio con Johnny Depp – tornerà a perseguitarla ancora. Anche se la sentenza è stata del tutto contro l’ex marito. Per questo la sua prima intervista dopo l’affaire londinese è stato l’ennesimo ostacolo da superare.

L’intervista ad Amber Heard

Non era del tutto a suo agio Amber Heard sugli schermi di Sky News. L’intervista era per presentare la sua nuova miniserie tv, The Stand, tratta da un romanzo di Stephen King. E sebbene non le siano state fatte domande dirette su Johnny Depp e sul processo, è parso chiaro che le sue risposte avevano un significato più ampio.

«Niente avrebbe potuto prepararmi a questo 2020, ammettiamolo. Non credo di essere la sola a dirlo. Non credo che niente avrebbe potuto prepararmi», ha ripetuto. Senza nascondere un velo di sarcasmo che ha fatto capire come non stesse pensando solo al Covid-19, alla pandemia e al lockdown. Un anno che, come il personaggio che interpreta nella serie, l’ha messa davanti a tante domande sulle «circostanze incredibili e avversità inimmaginabili, dove tutto è stato rimesso in gioco».

Amber Heard e Johnny Depp alla Mostra del Cinema di Venezia del 2015. La loro è stata sempre una relazione tossica. Foto Ansa

Il processo voluto da Johnny Depp

Era luglio quando è iniziato il processo per diffamazione, intentato da Johnny Depp contro il tabloid The Sun – che lo aveva definito un «picchiatore di donne». Amber Heard era la testimone della difesa. Pur mettendo in chiaro che non avrebbe voluto farlo. «Sono venuta nel Regno Unito per testimoniare in questo procedimenti come testimone», ha dichiarato l’attrice fuori dal Palazzo di Giustizia di Londra.

«Dopo aver ottenuto un’ordinanza restrittiva nel 2016 e aver finalizzato il nostro divorzio, volevo andare avanti con la mia vita. Non ho intentato questa causa e, nonostante il suo significato, avrei preferito non essere in tribunale. È stato incredibilmente doloroso rivivere la rottura della mia relazione, mettere in discussione le mie motivazioni e la mia verità. E sentire i dettagli più traumatici della mia vita con Johnny analizzati in tribunale e trasmessi in tutto il mondo».

Johnny Depp e Amber Heard sono stati insieme dal 2012 al 2016. Nel mezzo un matrimonio da dimenticare.

Una sentenza che sa di rinascita

In effetti, quello che è andato in scena a Londra è stato uno spettacolo triste e lesivo della dignità di tutti quelli coinvolti. Anche se, alla fine, a uscirne vincitrice è stata propo l’attrice americana. Che ha visto il racconto dei suoi abusi validato da un giudice. E che ha visto la sua carriera rinnovarsi a scapito di quella dell’ex marito. Sprofondata in un buco nero dal quale non si sa se riuscirà mai a uscire.

Finora lei non aveva pronunciato pubblicamente nemmeno una parola sull’argomento. Aveva lasciato parlare le immagini della festa che si è svolta a casa sua il giorno dopo la lettura della sentenza… Ha proprio ragione: niente e nessuno avrebbero potuto preparla a questo 2020, funesto e festante insieme.

