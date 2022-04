Amber Heard prise en flagrant délit de mensonge : les révélations coup de massue d’une marque de maquillage

Depuis le 12 avril dernier, Johnny Depp et son ex-épouse, Amber Heard, s’expliquent face aux juges. La star de Pirates de Caraïbes a poursuivi l’actrice américaine en justice pour diffamation après que cette dernière l’ait accusé publiquement de violences conjugales. Lors du procès, l’avocate de l’ex d’Elon Musk a affirmé que la jeune femme était devenue une experte pour dissimuler ses ecchymoses avec du maquillage. Cette dernière indique utiliser une palette de maquillage de la marque américaine Milani pour masquer ses blessures.

“Elle est devenue experte dans ce domaine. Vous allez entendre le témoignage d’Amber sur la façon dont elle devait mélanger les différentes couleurs pour pouvoir couvrir chaque bleu”, a assuré l’un de ses avocats brandissant la palette de maquillage en question. Problème ? La marque de cosmétique vient de confirmer, dans une vidéo postée sur Tik Tok, que la palette de maquillage utilisée par Amber Heard n’avait été commercialisée qu’en 2017, soit après la rupture entre Johnny Depp et Amber Heard qui a eu lieu en 2016, comme le rapporte Madame Figaro. Des déclarations qui viennent remettre en cause la véracité des propos de la maman d’Oonagh Paige.

L’ex conseillère conjugale du couple appelée à la barre

L’ancienne conseillère conjugale du couple, le Dr. Laurel Anderson, a été appelée à témoigner à la barre. Cette dernière a fait des révélations accablantes sur la vie de couple de Johnny Depp et Amber Heard. Elle a fait état de violences mutuelles. Amber Heard aurait notamment fait preuve de violences à plusieurs reprises à l’égard de celui qui était son mari “pour le garder avec elle parce que l’abandon et le fait de le laisser était son pire cauchemar”. Quant à l’actrice, elle aurait fait irruption dans le cabinet de la conseillère pour lui montrer les marques laissées par l’interprète de Jack Sparrow, après leur dernière et violente dispute en mai 2016.

