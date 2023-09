Ambiente, Matteoni(MMG): “Su incendi serve maggior controllo e prevenzione”

“Nell’estate 2023 possiamo affermare che purtroppo il nostro paese è stato devastato dalle fiamme. Soprattutto al sud Italia, dove in queste settimane diversi roghi, spesso di matrice dolosa, hanno impegnato forze di sicurezza e vigili del fuoco, che non finiremo mai di ringraziare per l’impegno e la professionalità dimostrati a tutela di territorio e comunità. È chiaro ed evidente che serve una riflessione sulle politiche di prevenzione e controllo contro il rischio incendi. Bisogna innanzitutto predisporre maggiori risorse economiche, investire nelle assunzioni del corpo dei vigili del fuoco. E ancora, lavorare per l’eliminazione, minimizzazione e monitoraggio di rifiuti e scarti combustibili, depositi di materiali infiammabili, fonti di calore. Per non parlare poi della implementazione nelle aree poco frequentate e maggiormente a rischio di roghi dolosi: e per questo settore ci viene in mente l’aumento dell’uso delle nuove tecnologie e degli impianti di video sorveglianza di nuova generazione nelle aree pubbliche e nelle zone ambientali protette. Insomma, il nostro paese ha molto da fare in questo delicato e complesso comparto, vedremo il governo Meloni come si comporterà nei prossimi mesi”. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e fondatore della MMG, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica.

