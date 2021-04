ambra-angiolini-compie-gli-anni-e-pubblica-un-post,-l’ex-marito-francesco-renga-commenta-e-il-web-sogna

Ambra Angiolini, la nota attrice romana sembra che nella giornata di ieri abbia compiuto gli anni ed esattamente a 44 anni. Ricorderete ancora quando è apparsa per la prima volta in televisione e nello specifico nel programma Non è la Rai, uno tra i programmi più in voga negli anni 90. All’epoca Ambra era soltanto una ragazzina e aveva all’incirca 16 anni eppure, aveva già dimostrato di avere un grande talento.

Ambra Angiolini compie gli anni

Negli anni Ambra ha studiato tanto ed è diventata un’ attrice di grande successo e oggi è anche una donna affermata ed una madre innamorata dei suoi figli. Sappiamo anche che ha alle spalle un matrimonio con il cantante di Brescia, Francesco Renga dal quale ha avuto appunto i due figli e dal quale si è separata ormai alcuni anni fa. Dopo aver trascorso un periodo piuttosto turbolento, in seguito alla separazione dal marito, in cui Ambra ha confessato di essere stata parecchio male, l’attrice poi ha ritrovato l’amore al fianco di Massimiliano Allegri. I due infatti stanno insieme da diverso tempo e sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro. Si è anche parlato di un possibile matrimonio tra i due e questo potrebbe avvenire presto non appena le condizioni lo permetteranno.

Il post di Ambra su Instagram, in occasione del suo compleanno

Nella giornata di ieri Ambra Angiolini ha compiuto 44 anni e sembra che in occasione del suo compleanno abbia pubblicato uno scatto molto simpatico sul suo profilo Instagram. Si tratterebbe di una foto dove la stessa appare al naturale appena sveglia. “E poi ti svegli nel giorno del tuo compleanno e senza che nessuno ti abbia avvisato, scopri che da qui in avanti punterai tutto sulla facc…no ehm… sulle gamb…. no ehm…. sui glut… no ehm…. sull’intelligen.. no ehm…. SULLA DOLCEZZA! Inizio subito… “ GRAZIE PER LA LEGGIADRIA DEL VOSTRO AMORE DI SETA E ROSE OVE RIPOSO DALLA MEZZANOTTE DI QUESTO LIETO GENETLIACO” troppo?”. Queste le parole che Ambra ha deciso di scrivere nella didascalia della foto pubblicata. Sono stati davvero tanti i commenti che ha ricevuto sotto al post e non soltanto da semplici fan e utenti web. Non sono passati inosservati i commenti e gli auguri anche di personaggi e volti noti dello spettacolo come Michelle Hunziker, Cristina Chiabotto, Luca Argentero, Laura Pausini, Claudia Gerini, Giorgia, Cristiana Capotondi e tanti altri. Anche Sandra Milo sembra che abbia voluto fare i tuoi personali auguri all’attrice scrivendole “Vanno scalati almeno 14 anni dal registro! Auguri ragazza forte, sensibile, autentica!”.

Gli auguri di Francesco Renga e la dedica all’ex moglie

Non è passato inosservato però anche il commento del suo ex Francesco Renga. “Ahahahahahahahah sulla simpatia, punta sulla simpatia! Auguriiiiiiiiii”. Questo il commento del noto cantante nonché ex marito di Ambra Angiolini il quale ha aggiunto anche un cuore che simboleggia il grande affetto che li lega, nonostante comunque ormai da anni conducano due vite diverse e separate.