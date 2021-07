ambra-angiolini-dea-in-costume:-allegri-pazzo-d’amore-foto

Ambra Angiolini in costume – Solonotizie24

Estate d’amore per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, le cui foto stanno lasciando senza parole il popolo del web e non solo… l’attrice, infatti, si è mostrata bella da togliere il fiato, come una dea in costume da bagno durante una bellissima crociera a sorrento.

La passata primavera è stata segnata dal gossip per la coppia per via di una presunta crisi che aveva allontanato per diverso tempo Ambra Angiolini da Massimiliano Allegri . Alcuni rumors, inoltre, parlavano anche dalla possibilità che l’ex allenatore della Juventus potesse anche lasciare l’Italia e allontanarsi così anche dalla compagna.

Rumors, questi, che sono stati smentiti dalla stessa Ambra Angiolini in occasione di una lunga intervista rilasciata a Domenica In e non solo, dato che a tenere banco sul web troviamo la pubblicazione di alcuni scatti che mostrano la coppia in vacanza e l’attrice più bella e innamorata che mai.

Ambra Angiolini in costume – Solonotizie24

L’amore fa bella anche Ambra Angiolini

Il settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, nel nuovo numero in edicola ha raccontato ai lettori la bellissima vacanza che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono concessi in Campania, visitando alcune delle mete turistiche per eccellenza con tanto di crociera a Sorrento.

Le foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signori, infatti, mostrano la coppia assolutamente felice e intenta a concedersi delle vacanze piene d’amore, quasi fosse una luna di miele, anche se i riflettori del gossip in queste ore si concentrano proprio su Ambra Angiolini che sembra esser diventata ancor più bella dal momento in cui nella sua vita è arrivato Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini in costume – Solonotizie24

L’attrice come una venere in costume

Ebbene, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione mediatica in queste ore troviamo la pubblicazione di alcuni scatti che mostrare Ambra Angiolini con indosso un costume intero verde bottiglia , in grado di mettere in risalto le sue forme.

Ambra Angiolini in costume – Solonotizie24

L’attrice, infatti, si mostra in foto assolutamente perfetta e il suo corpo simile a quello di una statua, senza alcun tipo di imperfezione. Immagini con cura dalla redazione di chi per raccontare sia l’estate d’amore dell’attrice e Massimiliano Allegri e non solo… dato che le foto selezionate dal Chi scelte di annoverare Ambra Angiolini tra le donne più belle di questa calda estate 2021.