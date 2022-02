ambra-angiolini-di-nuovo-amore-con-francesco-renga,-la-confessione-intima-choc:-“ecco-cosa-gli-piace”.-fan-in-delirio

Ambra Angiolini, rivela tutti i suoi sentimenti per Francesco Renga: l’enorme rivelazione. Ambra Angiolini, una tra le attrici numero uno in Italia, ha rivelato un particolare molto intimo. La sua confessione riguarda Francesco Renga. Pensando ad Ambra Angiolini non possiamo non ricordare la sua relazione con Francesco Renga. E difatti, insieme al cantante, hanno anche messo alla luce due bellissimi bambini. Soprattutto dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, in molti hanno sperato e sognato un loro riavvicinamento.

Tutto ciò, almeno per il momento, non è avvenuto. La nostra amata attrice è sempre molto seguita anche per via della sua popolarità sui social. Qui infatti lei non disdegna di pubblicare qualche foto o qualche notizia della sua vita, strappando anche diversi sorrisi e consensi per il suo modo simpatico di porsi con i suoi follower. Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati insieme per ben 11 anni. Anche per questo motivo sono una tra le coppie più seguite di sempre ancora oggi. All’epoca, con la nascita dei loro figli Jolanda e Leonardo, hanno fatto letteralmente impazzire i loro fan che li hanno sostenuti sempre di più. Poi, nel 2015, arriva la triste notizia.

Ambra Angiolini e la confessione su Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga si lasciano e moltissimi dei loro fan sono molto dispiaciuti per una decisione del genere. Da quel momento fino ad oggi molti hanno cercato sempre più informazioni possibili riguardo l’ex coppia, soprattutto in relazione ai loro rapporti. Oggi parliamo proprio di questo dettaglio. Prima di tutto la scelta di separarsi dopo tutto questo tempo. Il loro allontanamento è dovuto dal fatto di non arrivare ad odiarsi. Non volevano giungere ad un punto tale da odiare tutto ciò che avevano costruito insieme. Pertanto, prima di arrivare ad un momento così critico, hanno optato per la fine della loro storia.

Dopo per quella particolare situazione hanno deciso che, l’amore per i figli, è la cosa più importante. E pertanto, nel corso degli anni, hanno instaurato un rapporto bellissimo fondato proprio sul rispetto di entrambi. Oltre a questo sono rimasti anche in ottimi rapporti, sostenendosi l’un l’altra soprattutto riguardano i loro figli. Durante un appuntamento alle telecamere di Domenica In con Mara Venier, Ambra Angiolini aveva parlato del suo lavoro ma anche della sua vita privata. Soprattutto della sua famiglia.

Quando le è stato chiesto, dalla conduttrice Mara Venier, come fosse il suo rapporto oggi con Francesco Renga, la confessione di Ambra Angiolini ha stupito tutti. L’attrice infatti ha confessato che il cantante “è come un figlio, a cui piace essere sgridato”. Nella lunga chiacchierata nel programma, ha riferito che i matrimoni finiscono ma la famiglia è un’altra cosa. Per lei si tratta di qualcosa che deve essere costantemente nutrita e che non finisce sicuramente con facilità.

L’articolo Ambra Angiolini di nuovo amore con Francesco Renga, la confessione intima choc: “Ecco cosa gli piace”. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.