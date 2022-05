Ambra Angiolini dimentica Allegri: beccata in un bacio appassionato. Lui è un famosissimo, Avete capito chi è?

Dopo la tempesta che si è abbattuta negli ultimi mesi sulla vita di Ambra Angiolini, adesso sembra finalmente essere tornato il sereno. La donna sembra essere riuscita a superare la dura separazione con Massimiliano Allegri e pare che adesso goda della compagnia di un uomo, per ora ancora ignoto. Per Ambra Angiolini questo è sicuramente un periodo florido: sta per iniziare una nuova avventura come giudice di Xfactor e sembra anche aver ritrovare l’amore.

Sappiamo che la separazione con Allegri non è stata facile e che ne ha conseguito un periodo abbastanza duro. Paparazzi e giornali hanno superato il limite e cercato di indagare sempre più a fondo rispetto a quanto successo, e a farne le spese è stata proprio Ambra, sicuramente sotto pressione. La ciliegina sulla torta è arrivata quando Striscia ha deciso di consegnarle il tapiro d’oro, dopo aver scoperto che era stata tradita.

Ad Ambra, a sua figlia, e a molti altri quello di Striscia la notizia è sembrato un gesto fuori luogo, che non teneva conto della profonda dignità che una donna continua ad avere anche dopo situazioni del genere. È stato insomma ritenuto un gesto di poco tatto. Sua figlia Jolanda aveva infatti scritto sui social: “secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile?

Oltre alle vicende personali, Ambra ha dovuto anche fare i conti con l’eco mediatico che tali vicende hanno scatenato. Ma la Angiolini si è sempre mostrata come una donna indipendente e forte e dopo la bufera che l’ha travolta, è stata sicuramente in grado di riprendersi. Negli ultimi giorni, inoltre, è stata avvistata in giro, seduta al tavolino di un bar, insieme ad un uomo la cui identità ancora ci sfugge. Ma non è tutto: i due sono stati colti durante un bacio appassionato.

I due infatti si mostrano con estrema scioltezza in pubblico, senza temere occhi indiscreti. I paparazzi di Diva e Donna hanno colto l’occasione per catturare il momento. Come già detto, non si sa ancora molto sull’uomo, ma quel che è certo è che la loro frequentazione va avanti già da alcune settimane. La storia non è ancora stata ufficializzata. Probabilmente Ambra Angiolini ha bisogno del suo tempo e vuole viversi questa conoscenza passo dopo passo, per essere sicura di quello che sarà. Atteggiamento più che condivisibile, considerati gli ultimi trascorsi della sua vita.

