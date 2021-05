Ambra Angiolini e Renga: dopo anni i motivi dell’addio | La triste verità

Ambra Angiolini è un’attrice e conduttrice affermata e di successo. In passato ha avuto una lunga relazione con Francesco Renga e la loro rottura ha deluso moltissimo i fan della coppia. Dopo anni finalmente arrivano i motivi

Ambra Angiolini ha esordito nel programma Bulli e pupe trovando subito la sua strada nel mondo dello spettacolo che ha esplorato in vari contesti e ruoli, dalla tv al cinema passando per la radio.

Dopo la sua lunga relazione col collega Francesco Renga nel 2017 ha ritrovato l’amore con Massimiliano Allegri, una storia che i due vivono con discrezione, stando il più lontano possibile dal flash dei paparazzi. L’ex invece ha trovato la bella chef e ristoratrice bresciana Diana Poloni. Ma perchè si sono lasciati?

Ambra Angiolini e Francesco Renga oggi

Come dicevamo ora è felicemente insieme all’allenatore Massimiliano Allegri, ma il rapporto con l’artista è sempre presente, anche per via dei figli che hanno insieme. Il 2 maggio scorso, a Domenica In la cantante è tornata sull’argomento. Il 1 maggio infatti, insieme alla figlia Jolanda ha assistito al concertone a Roma in cui si è scambiata tanti sguardi complici con l’ex compagno.

Dietro ai loro sorrisi non ci sarebbe niente, l’attrice stessa l’ha confermato a Mara Venier dichiarando che per lei Renga è come un figlio che ogni tanto va sgridato e che la loro, pur divisa è rimasta una vera famiglia dove le persone si vogliono bene, senza bisogno di etichette. La star di Non è la Rai ha smentito così anche le continue voci su una possibile crisi con il suo attuale fidanzato.

Allora come mai si sono detti addio?

La showgirl e il cantante sono rimasti insieme per 11 appassionanti anni, dando alla luce due figli: Jolanda e Leonardo, adesso adolescenti. Si erano incontrati in una radio e da lì avevano cominciato a telefonarsi ma è stato solo molto tempo dopo che hanno avviato una relazione vera e propria. Entrambi giovani, affascinanti e di successo erano una delle coppie più ammirate del mondo dello spettacolo.

Purtroppo dopo tanti anni di felicità è arrivato lo stop nel 2015. Ne aveva parlato Ambra stessa a Io Donna, lei aveva raccontato che non desiderava che tutto morisse senza accorgersene, fingendo per non vedere la realtà. Per la presentatrice la separazione era stata un gesto d’amore, altruista, come una medicina per una ferita sanguinante. Dal momento che entrambi sono sereni coi rispettivi partner è stata la scelta giusta.

