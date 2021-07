ambra-angiolini-si-lascia-scappare-la-foto-con-l’amante:-allegri-tradito!

Ambra Angiolini torna nuovamente al centro dei gossip dopo le voci sulla presunta crisi con l’allenatore della Juventus, Massimo Allegri.

Nei mesi scorsi l’argomento della crisi ipotetica tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stato trattato molto dai rotocalchi rosa. Dopo che la coppia si è lasciata alle spalle i problemi del recente passato, oggi fa discutere una foto pubblicata dalla stessa Ambra che la ritrae insieme al suo presunto amante.

Durante i mesi scorsi alcuni giornali di gossip avevano parlato di un eventuale ingaggio dell’allenatore fuori dai confini nazionali per allontanarsi dalla compagna. Ovviamente tale notizia era falsa.

La storia d’amore tra i due è stabile, dato che Ambra Angiolini stessa ha smentito la presenza di qualsiasi tipo di crisi in una lunga intervista a Domenica In.

L’estate per Ambra Angiolini è iniziata bene. Ma non benissimo

L’estate per Ambra Angiolini sembra iniziata con i migliori auspici insieme all’allenatore della Juventus, lo confermano le foto pubblicate da settimanale Chi e alcuni video che hanno immortalato la coppia in vacanza a Capri.

Sembrerebbe una situazione di serenità dopo la presunta tempesta nella coppia, avvenuta in un anno complicato da vivere a causa delle norme imposte per contrastare la Pandemia da Covid 19. I due infatti sono stati costretti a vivere lontani per parecchio tempo.

L’attrice però in questi giorni ha postato una foto che ha elettrizzato i suoi fan e i giornalisti che si occupano di cronaca rosa. A far discutere è uno scatto pubblicato nella sezione storie del profilo personale presente su Instagram.

La foto ritrae l’attrice romana insieme ad un personaggio dello spettacolo molto conosciuto. Ambra Angiolini ha inoltre scritto il seguente commento: “ Sei il mio primo e unico finto fidanzato ”.

La foto ha ovviamente scatenato il gossip in breve tempo, tra la crisi con Massimiliano Allegri e un presunto amante per l’attrice. In realtà non ci sono nuovi amori all’orizzonte per lei, ma una bellissima amicizia con il coreografo e attore Luca Tommassini, autore delle foto scattate sul set del film Le Fate Ignoranti al fianco di Ambra.