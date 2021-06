ambra-angiolini-soffre-di-una-malattia-atroce:-la-confessione-shock-dell’attrice

Ambra è riuscita a parlare dell’argomento solo di recente, dopo anni di lotte.

La nota attrice Ambra Angiolini ha iniziato la sua carriera giovanissima, come figurante nello show Rai, Fantastico. Debutta ufficialmente nel 1992 in Bulli e Pupe, programma condotto da Paolo Bonolis con la regia di Gianni Boncompagni.

Nello stesso anno entra nel cast di Non è la Rai, dove in molti la ricorderanno. Da allora ha conquistato grandi traguardi e successi ma ha anche dovuto affrontare una dura battaglia contro una difficile malattia.

dal 2004 al 2015 ha avuto una relazione con il cantante Francesco Renga, la coppia nel corso della lunga relazione ha avuto due figli Jolanda e Leonardo. Nel 2017 è iniziata la frequentazione con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini, la dura lotta contro la malattia, di cosa soffre l’attrice?

L’attrice sin da giovane ha sempre avuto un bel fisico magro, molti però non sanno cosa ha dovuto affrontare e quanto ha dovuto lottare Ambra.

Infatti all’età di 15,16 anni scopre di soffrire di una vera e propria malattia, e non un disturbo come lei stessa ha precisato più volte, che non la faceva stare bene.

La bulimia. Una voracità patologica ed eccessiva associata a malattie di diversa natura. Il disturbo comporta una grande ingestione di cibo, in quantità eccessive, per poi rigettare quanto mangiato.

Per Ambra il cibo era diventato il modo per sfogare tutte le emozioni, rabbia frustrazione, tristezza e inadeguatezza. Anche se ha sofferto molto tempo ha sempre avuto tutto il supporto e l’amore della famiglia.

Come lei stessa ha raccontato i genitori le lasciavo dei bigliettini in bagno, nel luogo in cui si ritrovava spesso a causa della malattia. Sui biglietti scrivevano frasi d’affetto come: “ti voglio bene”, per dimostrarle che non era sola a combattere contro quel mostro.

Inoltre l’attrice ha rivelato che la relazione con Renga e la nascita della primogenita l’hanno aiutata molto, facendole apprezzare nuovamente i piccoli gesti e rendendola più forte e consapevole.

Oggi Ambra, dopo tanti anni non soffre più di bulimia e di recente ha pubblicato il suo primo libro dal titolo Infame, che tratta proprio di nutrizione e di disturbi dell’alimentazione.