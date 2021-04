Ambra Angiolini: svelata la verità su Allegri | Ecco che fine hanno fatto

Ambra Angiolini e l’allenatore Massimiliano Allegri sono una coppia da alcuni anni. Ultimamente però secondo alcune voci ci sarebbe in atto una crisi, poi smentita. Ma sarà davvero così? Che fine hanno fatto?

Ambra Angiolini è una famosissima cantante, attrice e showgirl che con il suo talento, la sua bellezza e simpatia ha conquistato milioni di persone che la seguono fin dai suoi esordi in televisione.

Dopo piccole apparizioni la vera svolta per lei è arrivata con il celebre Non è la Rai dove era la ragazza di punta del programma diretto da Gianni Boncompagni. Da lì è partita la lunga carriera che l’ha vista, ancora ragazza, diventare conduttrice e poi cantante. Al cinema, invece ha recitato in Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e Bianco e Nero. Anche su Instagram è molto seguita, ha ben 809 mila followers.

Ormai è da un po’ di tempo che sta insieme l’ex allenatore della Juventus: Massimiliano Allegri, dopo una lunga relazione con Francesco Renga da cui ha avuto 2 figli. Girava però voce di una possibile crisi tra i due. Che cosa sarà successo? Si sono lasciati o sono ancora insieme?

Ambra Angiolini e i sospetti sul ritorno di fiamma con Francesco Renga

Dal 2017 Ambra ha iniziato una storia con Massimiliano Allegri, lui l’ha aiutata in un momento difficile, facendola tornare a credere nell’amore. Entrambi sono molto discreti, sui social non condividono foto insieme e cercano di evitare a tutti i costi i pettegolezzi sul loro conto. Purtroppo è inevitabile che ce siano dal momento che sono volti pubblici.

In particolare qualcuno ha pensato a un riavvicinamento tra l’attrice e il suo ex per la passione con cui lei ha difeso il cantante attaccato dal collega Willie Peyote per la sua scarsa performance a Sanremo. Renga aveva avuto dei problemi alla voce e Peyote non gliel’ha fatta passare liscia. “Io credo che Renga, e mi dispiace dirlo perché lui era uno dei rappresentanti della bella vocalità all’italiana, ha ca**to sul microfono… o l’ho pensato solo io?” aveva detto Willie.

La conduttrice però ha risposto sempre su Instagram: “Gli altri fanno i parac*** o ca**no sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”. Tanto è bastato per far scattare l’idea che magari ci fosse di nuovo del tenero tra gli ex anche per il fatto di avere dei figli insieme. Le cose però non stanno così perché tra Ambra e Francesco c’è solo affetto e stima per il fatto di essere genitori, niente di più.

Ambra e Allegri: è crisi?

Come prova della sua storia d’amore con Allegri ci sono gli scatti di Vero che li ha paparazzati per le strade di Milano, la coppietta era abbracciata e presa da una discussione piuttosto accesa, ma niente di grave. Continuano a frequentarsi e a dividersi tra gli impegni di lavoro e le rispettive famiglie. Infatti i due vivendo in due diverse aree geografiche non hanno molto tempo per vedersi.

Di lui in una passata intervista a Vanity Fair ha detto: “non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare.” Di matrimonio però non se ne parla, lei non ama definire le cose.

