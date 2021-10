ambra-e-allegri,-confessione-choc:-“le-chiedeva-il-fitto-e-la-tradiva-non-solo-con-una-donna.-ecco-cos’ha-trovato-nell’auto”

Si continua a parlare della rottura tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Spuntano nuovi dettagli sulla relazione e i tradimenti dell’allenatore. Dopo il tanto discusso Tapiro d’oro all’attrice, spuntano le indiscrezioni su quando è accaduto tra i due: «Allegri ha chiesto di pagare l’affitto ad Ambra e l’ha tradita più volte».

La coppia era legata da quattro anni e si è detta addio in seguito a un presunto tradimento. Chi magazine riporta nuovi retroscena sui traslochi e le richieste dell’allenatore della Juventus. Già durante il lockdown Ambra si era trasferita a Milano con i figli a casa del mister. Lo aveva fatto con tutta la cautela, ma la relazione era già in crisi. Ora il settimanale scrive che Allegri ha chiesto all’ex di “pagare l’affitto“. Dal canto suo l’attrice starebbe cercando una nuova sistemazione per «non incappare in azioni legali».

Sembra, inoltre, che i tradimenti fossero diversi e tutti a Torino. Tante le storie d’amore finite male per l’allenatore. Nel 1992 è scomparso senza dare spiegazioni a due giorni dalle nozze con una certa Erika. Poi ha lasciato la compagna di lunga data Claudia Ughi. Dopo la separazione l’ha portata in tribunale per rimodulare l’assegno di mantenimento del loro figlio Giorgio.

Ambra e le prove dei tradimenti nell’auto di lui

“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte” ha detto Ambra Angiolini per commentare la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. E a ripartire si sta preparando davvero. Il prossimo passo per lei sarà trovare una nuova casa in cui vivere con la figlia Jolanda, dal momento che per restare nell’appartamento milanese che condivideva con il suo ex le è stato chiesto di pagare l’affitto.

Per Max, Ambra si era trasferita a Milano da Brescia. Un trasloco pieno di amore, con l’attrice impegnata a costruire un nido perfetto da condividere con il suo uomo. Ora però è tutto da rifare: lei sta cercando una nuova sistemazione, come documenta il settimanale “Chi”, dove poter ricominciare da single. Una scelta forzata in un certo senso: pare che l’allenatore della Juve le abbia dato sì la possibilità di restare nella loro casa, ma pagando l’affitto. Lei ha preferito andarsene, e farlo nel più breve tempo possibile.

A condurre al capolinea la storia della Angiolini e Allegri pare siano stati i tradimenti di lui. Secondo “Chi”, lei ne avrebbe trovati gli indizi nell’auto del mister, scoprendo un’infedeltà avvenuta a più riprese a Torino. Non ci ha pensato due volte a troncare la relazione, nonostante ci avesse investito tutta l’anima. Per amore aveva lasciato Brescia, dove viveva da moltissimi anni, per trasferirsi a Milano e ricominciare una vita insieme al suo compagno. Si era impegnata per superare le crisi che negli anni avevano dovuto affrontare, ricucendo ogni strappo. Stavolta però non ha retto e, con il cuore a pezzi, ha detto basta. Ha troncato ogni rapporto con Max e pare che le comunicazioni essenziali tra loro avvengano tramite un amico comune. Il prossimo passo è trovare una nuova casa, e allora potrà davvero ripartire da zero.

