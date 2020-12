Ambra e Allegri, retroscena : “Non è come sembra”

Ambra Angiolini ha sempre fatto parlare di sé per via della sua vita sentimentale, in un primo momento per via dell’addio con Francesco Renga e successivamente per l’amore nato con Massimiliano Allegri ma, attenzione… perché a volte il tutto non è come sembra?

Ambra Angiolini nel corso della sua carriera ha sempre cercato il modo di allontanare i riflettori del mondo del gossip dalla sua vita privata, anche se per certi versi la cronaca rosa non ha mai lasciato lei.

Da qualche anno ormai l’attrice ha trovato la sua felicità al fianco di Massimiliano Allegri, insieme al quale sta vivendo uno dei momenti più bella della sua vita e non solo dato che, come annunciato in precedenza nulla è davvero come sembra?

L’intima confessione di Ambra Angiolini

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, a tenere banco nel corso di queste ore troviamo una confessione che Ambra Angiolini ha rilasciato a Verissimo parlando appunto dell’attuale compagno Massimiliano Allegri.

Durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Ambra Angiolini, ha rilasciato la seguente confessione: “Quando una è innamorata, è innamorata. Lui è come me, è diverso da come sembra…”.

Successivamente, Ambra Angiolini visibilmente emozionata ha continuato dicendo: “Credo di nuovo nell’amore, nel futuro, in quello che può accadere. Mi insegna a stare tranquilla sul lavoro, a non fare sfuriate. E poi sorride da Dio e io rido tanto… sono due anni che rido. Prima sbloccavo il diaframma piangendo, adesso lo faccio ridendo e già questo mi sembra un miracolo”.

La verità sul matrimonio con Massimiliano Allegri

L’amore con Massimiliano Allegri ha permesso ad Ambra Angiolini di toccare il cielo con un dito, ma nessuno dei due parla di un ipotetico matrimonio…

Anche in questo caso a spiegare il tutto è stata Ambra Angiolini sempre in occasione dell’intervista rilasciata a Verissimo:

“Matrimonio? Io non ho bisogno di niente, mi sono sposata con me stessa dopo che mi sono separata e non ho nessuna intenzione di separarmi da me stessa. L’abito bianco me lo sono già messo sola, non ho bisogno di uomo per essere socialmente riconosciuta. Sono una donna innamorata, il matrimonio deve essere solo con me”.

