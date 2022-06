Ambra Lombardo non ha pietà di Kikò Nalli: “È vittima del suo personaggio”

Kikò Nalli nel mirino della sua ex: “A volte commette degli errori”

Oggi Ambra Lombardo è tornata a parlare del suo matrimonio da favola con l’imprenditore Lorenzo Cascino sull’ultimo numero del settimanale Nuovo . In questa occasione il giornalista le ha chiesto se siano vere le voci sul fatto che c’è anche chi ha messo in dubbio il loro amore. E la showgirl ha subito risposto che purtroppo le malelingue e gli invidiosi non mancano mai all’appello:

“I commenti più infelici li abbiamo ricevuti da chi sostiene che ci conosciamo da poco e per questo ci lasceremo…Mi sento grata per questo regalo che premia la solitudine e i sacrifici degli anni scorsi…”

A questo punto il giornalista le ha chiesto se con quest’ultima affermazione si riferisce al suo ex compagno. La donna ha quindi dichiarato che purtroppo a volte tenderebbe ad essere vittima del suo personaggio: “Tende a salvaguardare il suo orgoglio di maschio anche quando non dovrebbe farlo…”

Ambra Lombardo torna a parlare del suo ex compagno: “Gli vorrò sempre bene”

La showgirl, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi tenuto a chiarire che vorrà sempre bene a Kikò Nalli, nonostante tutto. Difatti la donna non ha certo rinnegato il fatto che la loro storia è stata davvero molto importante:

“Credo che alcuni pezzi dei nostri cuori rimarranno sempre uniti, perchè gli vorrò sempre molto bene…”

Successivamente quest’ultima ha anche dichiarato che il suo ex, il quale è sempre molto attivo sui social, appena ha saputo del suo matrimonio le ha scritto un’email per farle i più sinceri auguri: “Lui mi ha scritto diverse email augurandomi tanta felicità…”

La showgirl ne è sicura: “Quando si incontra l’uomo giusto non lo si deve far scappare”

Successivamente Ambra Lombardo ha confessato al magazine Nuovo di aver capito immediatamente che suo marito Lorenzo Cascino era l’uomo giusto per convolare a nozze e fare progetti in grande. Per tale ragione ha consigliato a tutte le donne di non stare lì a pensarci troppo a fare un passo così importante se sentono di aver incontrato l’uomo della loro vita: “Quando si incontra l’uomo giusto bisogna essere veloci come me e non lasciarselo scappare!”

L’articolo Ambra Lombardo non ha pietà di Kikò Nalli: “È vittima del suo personaggio” sembra essere il primo su LaNostraTv.